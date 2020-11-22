特朗普露面20国峰会匆匆离线打高尔夫球去了

2020年版20国集团峰会今天继续开会。因世界新冠病毒疫情严重，轮值主席国沙特阿拉伯采取视频形式举办。美国总统特朗普参加会议，但作简单致辞发言后离线去打高尔夫球去了。特朗普讲话称赞自己成就，并说愿与大家长长久久合作。

广告 继续浏览后续

美国总统特朗普周六在20国集团（G20）线上高峰会议短暂现身后，就去打高尔夫了。由沙特阿拉伯主持、为期两天的G20会议，因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情关系，改以线上举行。据法新社报道，至今仍拒绝承认在11月3日大选败选的特朗普，在高峰会开幕后致辞。

由于会议不开放媒体加入，一名参加会议的消息来源指出，特朗普致辞时说自己任内表现难以置信地好，在经济与疫情方面都是。消息来源还说，特朗普并未提到有关全球情势的任何事。根据第2名与会者，特朗普说：「很荣幸能与诸位合作，期盼未来长长久久与你们合作。」

该报道说，特朗普在线上讲完话之后，旋即由政部长梅努钦（Steven Mnuchin）接手，听取其他领袖致辞。随后，特朗普离开了白宫，前往距离华府不远的维吉尼亚州高尔夫球场。

特朗普在途中遇到几个手持特朗普竞选旗帜的支持者，有一个人高举特朗普肖像和「再干4年」的标语。据法新社说，不过，街上也有另一面牌子，上面显示一片土司面包图样并写着You're Toast。英文的Toast是土司，但俚语中You're Toast意谓「你完蛋了」。