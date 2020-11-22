美国总务署长或最迟明年1月宣告赢家

虽然民主党的拜登已在美国总统选举中明显胜出，但职司正式认证新总统以便展开政权交接的美国联邦总务署（GSA）仍不愿确认投票结果，美国媒体指，大选成绩不排除拖到明年1月6日国会计算选举人团选票。而美国联邦总务署长墨菲迟至今日仍不肯认证总统当选人，挨批阻挠政权移交。

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据光华网今天报道说，就美国总统选举，美国总务署长静待选举结果，最迟明年1月宣告赢家。消息引述华盛顿邮报指出，美国总统大选投票日过后近三周，但由特朗普任命、职司正式认证新总统以便展开政权交接的美国联邦总务署署长墨菲仍拒绝宣布拜登胜出。

该报道称，依法联邦总务署必须宣告大选赢家，以便展开政权移交；但忠贞共和党员墨菲迄今仍未决定何时宣布，而她的沉默恐导致政权转移真空，危及政府的基本运作。

据该报道，墨菲的无作为自然令民主党人不满，甚至对她发动人身攻击，如今连部分共和党要人，包括墨菲过去曾效力的前总统布什都呼吁她不要再拖。

根据了解，墨菲正在考虑几个能给予她一定的政治舒适度以宣布拜登胜选的时间点，像是拖到全美50州确认投票结果后再说，或者拖到选举人团开会投票选总统的12月14日。

据光华网说，2000年美国总统大选发生佛罗里达州计票争议，当时的联邦总务署长就是拖到联邦最高法院宣判的12月中、赶在当年选举人团投票前，宣布共和党的布什胜出。不过，倘若特朗普持续坚称抗争，墨菲可能会拖到明年一月六日国会计算选举人团的选票，才确认总统当选人。