默克尔执政15年 谢谢挽留明年必退

2005年11月22日，即15年前的今天，德国基民盟比较年轻的领袖默克尔，在德国议会被选为该国的总理，成为第一位女总理领导德国。当时没有人能够想象默克尔执政长达15年。经历多次政治危机与挑战，默克尔民意支持一直居高不下，只是在开放国门迎接逃离叙利亚与伊拉克战争的难民议题上，德国民众的支持曾抛弃她。但是，新冠病毒疫情又拯救了默克尔的政治生涯，她被誉为处理疫情最为出色的领导人之一，她的低迷的民意支持也突然飙升，以至于德国民意显示多有挽留默克尔竞选第五任总理。

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默克尔执政应该到2021年9月全国立法选举。默克尔坚持届时退休，离开德国政坛。然而，评论认为，默克尔并没有完成培养接班人的日程。

默克尔15年前在议会被选为德国总理时，以本党优势组成联合政府。目前，默克尔所在的传统右派基民盟仍然依靠联合政府执政，但所不同的是，默克尔失去了组阁的优势。此一变化，与默克尔的2015年决定向躲避叙利亚和伊拉克战乱的百万移民采取开放政策有关。默克尔显示忽略了与欧盟国家积极协调，而单枪匹马决定收纳成百万难民，却导致德国激进政治势力崛起，以反移民，反伊斯兰的口号，夺走了民意对默克尔的支持。

不过，尽管默克尔从15年前开始的执政，经历数次艰难挑战甚至危机，还没有一次的打击，使默克尔的政治生涯像移民潮冲击，遭受颓败，危及地位。而且，激进右派打破德国战后禁忌，通过强势选票进入议会并走进不同层级政府。此前，默克尔迎接挑战，包括因日本核电站事故危机促使默克尔短短几日内下决心抛弃核电政策，以及坚持以明确规定和严肃条件解救希腊金融危机，都得到了德国各党派一致的支持，克服了挑战与危机，反而使默克尔的政治声望更高。

新冠疫情给默克尔造成翻盘的机遇。尽管默克尔酝酿退位，培养接班人，但至此却仍然主政。化学科学家出身，默克尔稳妥而科学地治理疫情，采取了小心谦恭的立场，坚持向民众宣传疫情真相，推行科学的防疫措施。德国作为欧洲大国，却在确诊病例与死亡病例上，都少于其他欧洲国家。这不仅引来欧洲其他国家的羡慕，也表明默克尔的英明果断与正确。德国民意更因疫情在世界快速肆虐，愈加支持默克尔。百分之70的选民支持默克尔，人们忘记了此前几年对默克尔的口诛笔伐。现在更有民意愿意支持默克尔明年秋天大选，再次竞选连任，第五次担任德国总理。

默克尔被认为是个了不起的人。她的政治发端，多亏了德国战后最具影响的基民盟领导人科尔的慧眼识珠。默克尔又因为2000年基民盟党内的腐败丑闻，而拿下了这个德国最大的政党的领袖权。据德国媒体说，默克尔平凡毫无造作，但却充满智慧与政治魅力。默克尔被知晓爱吃土豆，喜欢歌剧，也喜欢远足走游。默克尔也因为沉稳冷静反而赢得德国人以至于世界各个国家领导人的尊敬。

默克尔结过两次婚，没有孩子。她的父亲是新教牧师，甘愿在东德布道。默克尔说从她的父亲那里获得关怀人道的人文影响与教育。

默克尔以一位杰出的女总理已经载入德国史册。到明年本届政府届满，她在台上的执政记录，就以16年而与科尔持平。几年前，德国媒体就大声批评默克尔越来越像德国历史上强盛时期的俾斯麦铁血宰相，大有批评她独断恋栈的意味，那时德国处于希腊金融危机争议与中东难民潮冲击下，德国民意分歧而迷茫。默克尔据信不动声色接受了考验。如今，新冠病毒威胁仍然具有破坏力和冲击力，德国民众显示要挽留这位已经公开宣布政治退休的女总理。

即便如此，默克尔表示，她将在明年立法选举时退位。