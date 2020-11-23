专家预测：拜登治下的美台关系会出现短中期倒退

在台北论坛23日举办的台美关係演讲会上，美国维吉尼亚大学米勒公共事务中心访问教授林夏如表示：拜登阵营在国际外交上主张多边合作，对台湾而言的确“令人不安”。

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林夏如认为：美方仍会像过去一样经营美台关係，但拜登政府会“少说话、少挑衅”，希望与世界建立一种长远的有益关係；但对台湾而言，台面上的美台关係在短中期可能会“有些倒退”。林夏如指出，例如在气候变迁议题等多个议题，拜登仍需中国的合作，因此与前朝相比，短期内台湾可能被忽视。

中央社还报道：林夏如也提到，就她了解，许多在特朗普政府工作的人，能够实际制定议程、推动体制改革，主因是特朗普乐于放手，进而让能加入运作的人发挥领导作用。相较之下，本身就对外交政策相当熟悉的拜登，可能成为一个与特朗普截然不同，反而事必躬亲、过度要求细节的领导者（micromanager），拜登将如何与麾下的聪明人合作，值得注意。

林夏如还说，现在有许多学习中文的学生因为害怕，而拒绝去中国学习；长期下来，中国会发现即便在经济、军事和政治上表现强大，但从年轻人、老一辈再到利益集团，中国的朋友却越来越少。