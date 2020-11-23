保钓号下月拆卸 曾健成称「反送中」令港人冷待爱国保钓运动 料长期处低谷

風燭殘年的保釣號，船身已見傾側，快將拆卸，香港面臨無船去保釣的結局。

曾把港人送上有中日主权争议的钓鱼台岛(日本称尖阁诸岛)的启丰2号俗称保钓号)，下月将面临拆卸命运，曾乘船上岛的香港保钓运动委员会副主席曾健成表示，香港日后将无船到钓鱼台，保钓运动难免会处于低谷，而令运动走到这一步的主因，是自去年的反对修例运动开始以来，中共透过香港警方打压香港年轻人的情况引发港人不满，令不少港人反对保钓这种爱国运动。

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本台获悉，由于缺乏资金，保钓号已欠下三十多万港元的维修费，而日久失修亦导致船身锈蚀情况严重，围栏松脱，机房所在的船舱中部已经入水，水位离引擎只有约1呎，而船身更已出现倾斜，若不维修，难保会翻侧，届时打捞费可能动辄上百万元，经检验，保钓会上周的委员会会议议决，会将保钓号拆卸。

保钓会副主席曾健成向本台透露，拆船所需的二、三十万元也须由船厂豁免收取，至于之前拖欠的三十多万元维修费，船厂亦同意让他们稍后有钱才偿还。

曾乘坐保钓号于2012年成功登上钓鱼台岛的曾健成对船只拆卸感到不快和无奈，他表示，保钓是爱国运动，可惜崛起的中国不支持，中国富人亦不愿赞助，至于原本支持的香港人，经历去年反修例运动中的「黑警」暴力对待年轻人开始，以及目睹中共打压香港，对中国观念好轻，「甚至有人同我讲，保乜鬼钓，交还日本算数」。他预期，香港保钓运动即使不偃旗息鼓，也会有颇长一段时间处于低谷，下一步只能「见步行步」。

至于曾在2016年与台湾人士一起出发而成巧登岛的保钓会主席陈裕南虽对拆船感到「唔开心」，亦承认港人因中国政府的打压而冷待保钓运动，但他仍抱持希望，并决定把拆船一事选择在下月12日，即南京大屠杀83周年前夕公布，期望激发港人支持并捐款。

他认为，保钓运动将长时间处于低谷，但不会偃旗息鼓，因为香港会继续与台湾和美国的保钓人士联系，适当时候让运动东山再起。

钓鱼台岛位于东海南部，在台湾与日本冲绳海槽之间，面积不足7平方公里，但中国、台湾和日本均声称拥有主权，中日更为此引发争议。多年来，由于日本海上防卫厅在岛屿附近海域巡逻，阻止中港船只靠近，只有三次让中港台人士突袭成功而登岛，在岛上摇旗以宣示主权。在众多闯岛行动中，有一次发生不幸事件，1996年9月，香港保钓人士陈毓祥在乘坐货船企图登岛时，不幸溺水而亡，终年45岁。