德国IT安全法2.0草案：华为吃紧

据德国《商报》报道，德国政府不想将受到争议的中国网络供应商华为排除在5G建设之外，但正在计划制定严格的安全法规。政府的相应法律草案显示了这一点。该法律将对德国的网络建设产生深远影响，因为华为已经是德国三个电信运营商德国电信，沃达丰和西班牙电信的中央设备供应商。

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该法律草案即“提高信息技术系统安全性第二法律”草案规定，华为等设备制造商必须发布保证书，确保其技术不会给网络攻击者留下任何后门。

除了技术检查外，该草案还将包含政治禁令，这样，相关部委可以出于政治原因叫停某些网络技术的使用。德方计划迈出这一步，是因为中国政府对中国公司可以采取广泛的国家干预。

德国IT安全法2.0草案长达92页。最令人关注之处是如何决定在德国5G移动网络中使用华为技术。某些措辞显示，德国外交部，德国情报部和内政部安全专家的立场在关键处占了上风。

德国网络运营商现在面临一个问题。他们不愿一再等待柏林的政治决定，已经与华为一起扩展了他们的5G网络。他们大多数已经将现有的4G网络拓展到了5G。在4G中，华为组件在其网络中所占比例已经很高，在德国电信占比约为65%，在沃达丰为55%，在西班牙电信为50%。拆卸华为对他们来说将是复杂而且昂贵的行动。

德国电信发言人表示，正在详细评估广泛的草案。不会事先对此发表评论。

沃达丰也表示，草案涉及面非常广泛。公司将首先研究草案，并利用准许的咨询期。但实施将肯定是一个挑战。

西班牙电信发言人表示，如果要排除某一位供货商，联邦政府应留出足够的时间以便拆卸。

柏林多位政客则批评网络运营商已经开始了5G建设，而没有等待政府有关华为的决定。

《商报》从企业界获悉，移动电话公司首先将继续依靠华为，因为转换系统的成本太高了。没有哪个公司象德国网络运营商那样依赖华为。这些公司因此也都承受着较大的风险。因为如果政府一旦行使否决权，网络运营商将不得不付出相当大的成本，以拆卸华为产品。

德国总理府和经济部一直拒绝以政治原因排除某位供货商。但在社民党和部分基民盟成员的反对下，它们实现不了自己的主张。