拜登夯实胜选 明推组阁名单都有谁？

美国总统当选人拜登正推动实现他的竞选承诺，让美国再度在全球舞台上扮演领导者角色，同时以专业治国，指派经验丰富的外交老将担任重要职务，与此同时现任总统特朗普仍拒绝承认败选。评论关注拜登组阁入选。

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据路透社今天报道说，拜登展开人事布局，力图恢复美国全球领导地位。拜登将任命布林肯(Antony Blinken)担任国务卿，以及Linda Thomas-Greenfield担任驻联合国大使，深化这个新成立政府的的外交政策底蕴。这与特朗普政府恰恰相反，特朗普不信任外交经验，一味推崇令美国对外关系陷入僵局的“美国优先政策”。

根据亲近拜登的消息人士表示，布林肯最快将在周二获得任命，Thomas-Greenfield的任命消息则是最先由Axios披露。一名消息人士称，布林肯获得任命，将使得另外一名外交政策老将苏利文(Jake Sullivan)成为美国国家安全顾问的热门人选。

选举期间，拜登严厉抨击特朗普的一意孤行外交政策，并宣示要加强参与北大西洋公约组织(NATO)及其他国际协议；在国内他将派任专家负责抗击新冠危机及其他问题。他已经承诺将重新加入巴黎气候公约以及世界卫生组织，且有可能恢复伊朗核协议。

据路透社说，布林肯是拜登的长期密友，他曾是国务院的二号人物，奥巴马在任时的副国家安全顾问，而时任副总统正是拜登。Thomas-Greenfield是名黑人女性，她曾任奥巴马政府负责非洲事务的助理国务卿。她打算恢复规范，并帮助拜登实现他对于选组一个多元化内阁的承诺。苏利文曾任奥巴马政府的国家安全顾问，也是时任国务卿希拉里的副幕僚长。

克莱因被拜登选任为白宫幕僚长，他在ABC电视台的“This Week”节目中表示，拜登选组的第一个版本的内阁将在周二宣布。拜登上周曾说他已选定财政部长人选。前美联储主席叶伦据信是民主党和货币政策圈子里的首选人选。

该报道说，拜登过渡团队的发言人不予置评。

克莱因再度敦促特朗普政府，特别是美国总务署(GSA)，正式承认拜登胜选，以解锁过渡流程所需资源。拜登定于明年1月20日就任总统。自拜登两周前宣布获胜后，特朗普发起了一系列诉讼，但他试图在宾州、乔治亚州、密西根州和亚利桑那州推翻选举结果的努力迄今都以失败告终。美国地区法官Matthew Brann周六驳回了特朗普竞选团队在宾州的诉讼。

路透社说，在11月3日的大选中，拜登获得的选票比特朗普多600万张，选举人票以306-232大幅度领先。