日本82名议员发表声明支持撤除柏林慰安妇少女像

安倍呼吁南韩移除设置在釜山日本总领事馆前、让日、韩外交龃龉再起的慰安妇雕像。(资料照)

对于德国首都柏林市米特区的公有地内所建慰安妇少女像，主张拆除和平少女像的自民党议员近期向柏林市米特区区长和米特区议会主席发送声明，支持取消和平少女像设立许可的决定。

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今年9月底，旅德高丽协议会（Ｋｏｒｅａ Ｖｅｒｂａｎｄ）在柏林市中心设立了一座纪念二战期间被日军强征的朝鲜半岛慰安妇的雕像，但是，日本大使馆很快就向德国外交部、柏林州政府提出拆除这座雕像的要求。

德国首都柏林市米特区10月8日作出决定，取消在区内公有地设置的象征原从军慰安妇被害者的少女像。要求在10月14日之前撤除。

自民党议员的这一声明由日本原防卫大臣稻田朋美和众议院议员高岛修一、参议院议员青山繁雄等自民党议员82人署名。

他们在声明中指出：少女像不是艺术作品，也不是对战时性暴力的被害者一般的表现，也是只以日本为攻击的目标，单方面损害日本尊严的产物。

声明同时指出：这个塑像给人予米特区单方面对此表明政治上的支持的印象，恐怕会对日本和德国的友好关系产生恶劣的影响。

目前，米特区的市民团体高丽协议会已向法院提出要求停止撤去少女像命令效力的临时措施申请，因为正在等待法院决定，因此此塑像目前还没有撤除。

韩国外交部在谈及此事时指出：日方的做法无助于解决日军慰安妇受害者问题。

韩国外交部官员还表示，人为拆除民间组织为对历史事实进行追悼和教育而自发设置的雕像，违背日本自己提出的“深感责任”和“道歉反省”精神。