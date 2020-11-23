李宇轩家书吁「收手」 家人忧疑李受何种压迫写违心话

被指涉嫌违反港区国安法的「香港故事」成员李宇轩，怀疑偷渡台湾途中被大陆扣押三个月后，其家人收到他在盐田看守所写的家书，声称已反省，敦促一直为让他回港一事奔走的家人「收手」。不过，李的家人质疑信中内容违反李的意愿，更忧虑李宇轩是在舍何种情况下被迫写下信件。

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李宇轩的家书是12名怀疑偷渡台湾被大陆扣押港人中，第八名致函家人者。港人关注组上周四(19日)在脸书发帖，指12港人中有7人的家人收到内容大致相同、宽慰家人的信。不过，家人质疑信件内容，并于前(21日)天到扣押12人的盐田看守所隔海相对的吉澳放气球，要求上天帮助12人获释回港，当中包括李宇轩的妹妹，反映她会继续要求让12港人回港的要求。而前香港众志成员周庭今(23日)早到法庭应讯前，仍不忘为12港人呼吁，促请外界继续声援罪名比他们更重的人。

根据李宇轩家人上载脸书专页的家书，李在信中表示，有病可看医生，亦已聘请律师，有会面作法律咨询，并指律师会在庭上为他辩护。他接着敦促家人「咪继续搞，好收手喇」，指自己有反省，看清形势，「再搞落去系无前途」，更说自己是「人办」，不希望妹妹弄到像他一样，届时便后悔莫及。

李宇轩家人在帖文中表示，终于看到李仍然在生的证据，但认为内容违背他的意愿，亦不是看守所待遇的实际情况，是针对外界关注而作出澄清，明显是中共洗白其不人道对待被囚人士之作，令家人更担心，究竟李宇轩是在什么情况下作出有关声明。家人表明，若中共以为这可威胁到他的妹妹收声，肯定是误判。

不少网民批评中共的做法，更有网民质疑李宇轩被禁接触家人，如何得知其妹妹为他做了什么？遑论恐吓她可能会有与哥哥一样的下场。另有网民更直接表示：「要见样 要见人 要倾计!」

12港人于8月23日怀疑潜逃台湾时被大陆海警截获，当中包括因涉嫌违反《港区国安法》下的勾结外国或境外势力而被捕的李宇轩。12人其后以涉嫌偷渡或组织偷渡罪被拘捕。事件引起外界关注，指12人是在中港警方「合作」之下被捕，家人和家人委托的律师均不获准与12人见面，当中半数律师更因受压而退出代理工作。家属为此表明，拒绝官派律师，争取由家属委托的律师处理案件及争取十二人能早日回港。