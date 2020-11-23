矛盾：第四波疫情爆发之际落实「回港易」 向确诊者发5000元被轰鼓励染疫

香港爆发由输入个案引起的第四波武汉肺炎疫情之际，港府今天如期落实容许身处广东省和澳门的香港居民返港时可获豁免强制检疫14天的「回港易」计划；另外，港府在收紧海外人士入境和港人的社交距离措施之际，却又打算向每名确诊者发放一次性5000港元(下同，折合约543欧元)的生活津贴，以鼓励市民接受检测，遭评论指有鼓励市民染疫之嫌，炮轰港府政策矛盾。

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不同媒体引述消息指，香港今(23日)天新增73宗新型冠状病毒确诊个案，是继过去两日分别新增68宗和43宗确诊个案之后再现高双位数确诊个案，令染疫总人数增至约5700人。昨天新增的68名患者中，61人属本地个案，包括12名源头不明的病人，涉及跳舞班等多个群组。香港大学感染及传染病中心总监何栢良今早在电台节目指出，跳舞群组最早发病日子是11月2日，至今已有超过80人确诊，相信一、两天内会超过一百人，疫情形势令人担心。港府已要求14间指定跳舞场所关闭五天，直至本月26日，而有参加跳舞班及其密切接触者则要在今明两日接受检测。

受疫情影响，原订昨天与新加坡开通的「旅游气泡」计划已经推迟至少两星期，观察疫情再决定启航日期；不过，每天让5000名居于粤澳两地港人免检疫回港的「回港易」计划则如期今天落实，申请人上周开始透过网上申请，港府表示，日前已有超过1万人申请预约。按计划，申请人回港前14天必须未曾到过港澳粤以外地方，入境时并须持有有效的新冠病毒检测阴性结果证明。

在港府因应第四波疫情而打算进一步收紧防疫的社交距离措施之际，食物及卫生局长陈肇始昨在电台节目内透露，会向每名确诊新型冠收病毒(又称武肺)患者发放一次性5000港元津贴，以补贴市民生计，并且不会设有资产审查。她解释，此举是为了鼓励市民进行检测，以免有人因为忧虑经检测确诊后不能工作而影响生计，她不同意此举会鼓励市民染疫。

不过，港大的何栢良和港府两名抗疫顾问均不同意向所有确诊者发放5000元津贴。何柏良忧虑有反效果，令更多人，特别是年轻人会误以为感染有奖而放松防疫；中文大学的许树昌教授指出，专家组同意向日薪及「打散工」市民发放津贴，若有资产审查，时间难免拖延，但若向所有确诊者发放，则是资源错配；而香港大学医学院长梁卓伟更直指，全民派钱会扭曲津贴原意。

另外，许树昌表示，进一步收紧防疫措施己迫在眉睫，因为本地确诊个案在短短几日已升至高双位数，源头不明个案亦在不同地区出现，部分患者并无特别高危因素，反映小区存在颇多隐形传播链，若不收紧限制措施，确诊个案可能升至三位数，届时便会失控，旅游气泡及通关将更是遥遥无期。他建议的收紧措施包括停课、居家工作、暂停室内大型活动、食肆每桌食客收紧至二人一台及提早结束营业时间等。