美国或20天内普打新冠疫苗

“2019新冠病毒”几个字反映在注射器针头的一滴注射液上

美国联邦政府疫苗极速研发项目负责人称，“希望”在不到三周内开始启动新冠疫苗接种工作。据“曲率极速行动”(Operation Warp Speed)负责人Moncef Slaoui在CNN的“State of the Union”节目上称：“12月11日或12日，希望全美国、各州、各地区的第一批人将能接种，各州卫生部门将告诉我们把疫苗分发到何处。”

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据雅虎新闻引述彭博社消息，疫苗极速项目负责人称美国计划在不到三周内启动首批新冠疫苗接种。据曾任葛兰素史克疫苗项目主管的Slaoui称，预计明年5月前后将达到另一座里程碑：全美实现70%接种，从而“实现真正的群体免疫”，“需要大多数人都接种疫苗，才能恢复正常生活。”

据该报道，虽然2021年有望在美国广泛分发有效疫苗，但仍然存在障碍。美国食品药品监督管理局(FDA)的顾问小组将于12月10日开会讨论候选疫苗的紧急使用授权。辉瑞公司和BioNTech SE提交了新冠疫苗使用授权申请。

随着每日新增病例徘徊在创纪录水平，美国周六通报1,446例与新冠病毒有关的死亡病例，当周死亡率迅速攀升。 但根据皮尤研究中心(Pew Research Center )9月份的一项调查，仅有约一半的成人声称会接种新冠疫苗。

美国政府首席传染病专家安东尼·福奇表示，实现群体免疫是有可能的，不过他认为到5月份可能还实现不了。

全美医院已人满为患，由于总统权力交接混乱，缺乏明确的政策指南，各州政府正在艰难控制迅速传播的疫情。另外民众对新冠疫苗的安全性信心不足，也让事情更有挑战。美国的新冠死亡病例正处于春季以来的最高水平。4月下旬时，纽约和东北部的疫情曾将单日新冠死亡病例最高推升到2,600多例。

据该报道，CVS Health Corp.的执行长Larry Merlo在CBS上称，一旦新冠疫苗接种获批，“在收到疫苗后48小时”，这家药企将进入长期护理机构，“为老年人接种。”