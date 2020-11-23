遭NCC事实查证罚款 中天抗诉失败

台湾中天新闻去年播新闻时左上方刊有“报韩国瑜新闻太多”标题，又于关西机场事件指仅1家媒体被罚，遭NCC以违反事实查证原则共罚160万元。中天兴讼抗罚，法院今天判决中天败诉：全案可上诉。另外台湾一名田姓男子因不满中天新闻台未获换照，涉致电恐吓NCC委员，并拆下NCC 旗帜喷漆，检方不服声请羁押田男遭北院裁定无保请回，提起抗告。高院今天撤销原裁定，发回北院。

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据中央社今天报道称，违反事实查证原则遭NCC罚160万，中天抗罚败诉。消息说，中天新闻2019年播新闻时左上方刊有“报韩国瑜新闻太多”标题，又于关西机场事件指仅1家媒体被罚，遭NCC以违反事实查证原则共罚160万元。中天兴讼抗罚，法院23日判决中天败诉。该报道说，全案可上诉。

国家通讯传播委员会（NCC）18日驳回中天新闻台换照案后，台北高等行政法院今天公布判决书；判决指出，NCC去年8月27日及28日作出2项处分，均以中天电视违反卫星广播电视法第27条第3项第4款规定“制播新闻违反事实查证原则，致损害公共利益”，对中天电视股份有限公司开罚各新台币80万元，中天不服提起撤销处分诉讼。

判决指出，中天新闻台频道于去年3月底播报新闻时，画面左上方持续播放“报韩国瑜新闻太多”及“NCC重罚中天百万”标题，当时主播导言说，NCC破纪录，前所未见地对中天新闻一口气作出7种处分，其中更以民众大量检举中天报导韩国瑜过多为由，要求改进，大叹NCC沦为意识形态国家机器。

据判决书，以及中天新闻台晚间新闻节目时，记者旁白：“对于关西机场搜救报导，也被裁罚40万元，但事发第一时间，各台报导角度大同小异，却只有1家被罚，NCC却毫无说法”。法院认定，宪法第11条虽然保障中天电视作为媒体的言论传播自由，但国家仍可以以法律予以限制。

法院指出，中天制播这项涉己新闻时，未说明自己是因为凤凰云、驻星大使盯场2则新闻违反公序良俗、事实查证原则规定，而分别遭裁处40万元、60万元，合计100万元，反而把100万元罚锾事实无关的“报韩国瑜新闻太多”及“NCC重罚中天百万”予以连结，以错误讯息混淆视听，且事后也未予更正。

据判决指出，中天就制播涉己新闻时，却报导成NCC对于中天的关西机场新闻裁罚40万元，以错误讯息混淆视听，即使在播出后17天才予以更正报导，但已造成影响。

据法院认为，会导致二个面向，一方面未能提供民众正确客观的报导，影响民众获取正确资讯的权利，进而可能使民众向他人继续传播不正确的资讯，或使民众因此产生不正确的认知判断。另一方面以未经查证的错误不实报导，使得民众对于NCC作为客观中立的独立委员会的公正性、公信力、专业度有所误会或质疑，明显有损害公共利益的情形，且中天制播这项新闻违反事实查证原则，以错误、扭曲、偏颇与不公平的报导，与损害公共利益之间，两者有因果关系。

据判决提及，广播电视节目广告咨询会议就中天这二项违规的意见略以“字幕宣称报导韩国瑜新闻太多、NCC重罚中天百万，使人误会因报导韩国瑜而被罚，违反事实查证原则，对涉己事务如此扭曲报导，严重违反新闻专业”，以及“涉己事务新闻，却错误报导，虽于事过多日后做出更正，但无法改变违反事实查证之法令规定”，因此建议NCC处分。

法院认为，NCC依据的违规事实与适用法令作出2项处分，有载明处分理由，并没有恣意滥用及违法；中天所举各项主张，例如，NCC未给予听证程序，新闻标题作为电视新闻镜面元素之一，呈现给观众，并没有违反事实查证原则，且连续处罚80万元，违反一行为不二罚原则及比例原则部分等语，均无理由，因此判决驳回，判中天败诉，全案可上诉。

就中天案，台湾一名田姓男子因不满中天新闻台未获换照，涉致电恐吓NCC委员，并拆下NCC 旗帜喷漆，检方不服声请羁押田男遭北院裁定无保请回，提起抗告。高院今天撤销原裁定，发回北院。

中央社今天引述台湾高等法院指出，田男涉犯刑法恐吓危害安全罪，犯罪嫌疑重大，依一名被害NCC（国家通讯传播委员会）委员证述，可知田男于19日上午9时许，先后2次拨打电话到他的台大新闻所办公室，他接听后，田男即恫称“将采取行动，叫其他同事快跑”等语，因此田男于短暂时间内，为2次恐吓行为，这与原审认定仅有1次犯行，并无连续绵密情形不同，是否与卷内事证不符，有再行斟酌必要。

高院表示，田男恫称等语，已将恶害通知他人，而该通知事项，依田男所通知的方法、态样、内容，可见田男将加害对象，并非仅为特定、单一，且足以使人心生畏惧，而且恐吓罪的成立并不以行为人真有加害之意为必要。高院指出，原审以田男在检、院表示的内容，认定田男情绪已有一定的平复，且有悔意，认定并无事实足认有反复实施恐吓罪之虞，是否适当，应调查确认，检察官抗告有理由，撤销原裁定，发回北院。

据中央社说，全案缘于，NCC日前针对中天新闻台做出“不予换照”决议，不少支持中天新闻台民众无法接受，其中，年约40岁的田男昨天前往NCC大楼前抗议，拆下NCC旗帜且喷绿漆，警方立即将田男压制，带回侦讯。检警另查出，田男19日还涉嫌打电话恐吓。台北地检署向台北地方法院声请羁押田男，北院法官考量田男犯行的具体情节轻重、前科素行、犯罪动机及犯后态度后，认为田男无反复实施恐吓罪之虞，裁定无保请回。