印度第三次以国安为由禁止中国阿里巴巴支付宝等43款App

印度与中国关系继续恶化，继6月和9月以国家安全等理由，禁止中国企业开发的上百款行动装置程式（App）后，印度中央政府24日再度以同样理由，禁止中国阿里巴巴支付宝等43款App。

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中央社报道：印度电子资讯科技部24日宣布，根据该国资讯科技法第69A条，禁止43款移动装置程式，其中多数都是中国企业开发的App。包括AliSupliers Mobile、Alibaba Workbench、AliExpress、支付宝等阿里巴巴集团开发的App，还有中国企业开发的热门软体名片全能王（CamCard），及一些中国企业开发的约会、聊天、直播及影视类型App。

印度政府的声明说：被禁止的App所涉及的活动损害印度的主权与领土完整、国防、国家安全和公共秩序；所以印度电子资讯科技部已根据内政部网路犯罪协调中心的综合报告，针对这些App发表禁令。早在6月29和9月2日，印度就根据同样理由，分别禁止了59款和118款App。

印度与中国双方部队5月初发生45年来最严重的军事对峙后，双方虽有外交和军事管道沟通，但双方迄今都拒绝撤军。除了禁止中国App外，印度政府还陆续宣布公共採购和道路、铁路、发电厂等公共基础建设禁止中资参与，推动线上採购平台标明原产地，同时针对一些中国产品调高关税；印度民间若干组织也发起拒绝中国货运动。

印度对中国的贸易逆差超过500亿美元，产业深受倾销和廉价进口商品的衝击。印度希望藉著民气可用，摆脱对中国进口商品与零组件的依赖。