特朗普败选变相认栽 同意启动交接

美国总统特朗普星期一稍晚在推特上写道，他建议总务署长Murphy与她的团队“依据初始协议做该做的事，并已要求我的团队也这么做。”同日，美国总务署周一对美国当选总统拜登表示，他可以正式开始交接程序。美国政权交接必须获得该联邦机构的批准。这意味着特朗普间接承认败选。特朗普一再声称自己赢得了大选，并在数周来毫无根据地指控存在普遍的投票作弊，但在法庭上均未能获得支持。

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据路透社报道，美国总务署发信告知拜登可正式开始交接程序。美国总务署负责人Emily Murphy周一对美国当选总统拜登表示，“本人认真看待自己的职务，由于近期有关法律挑战以及选举结果认证的进展，今天发送此信，以便让您可以使用相关资源与服务，” 总务署长Emily Murphy在写给拜登的信函中表示，他可以正式开始交接程序。美国政权交接必须获得该联邦机构的批准。

美国总统特朗普在推特上写道，他建议Murphy与她的团队“依据初始协议做该做的事，并已要求我的团队也这么做。”

议员与企业高管对总务署这个较不为人所知的联邦机关施加压力，要求其承认11月3日的大选结果，向拜登团队发放数百万美元联邦基金，允许拜登团队使用办公空间，并提供情报简报。Murphy在2017年被特朗普任命为美国总务署署长。

据该报道说，1963年的《总统过渡法案》没有规定美国总务署采取行动的确切截止日期，但从历史上看，一旦媒体组织宣布获胜者，该机构就会行动。在本次选举中，媒体在11月7日就宣布了大选获胜者。

美国总务署宣布可以交接，意味着拜登的团队现在将拥有联邦资金和一个正式办公室，以在接下来的两个月内进行交接。它也为拜登和当选副总统贺锦丽(Kamala Harris)接收例行的国家安全简报铺平了道路。据拜登交接团队称，将开始与联邦官员就疫情响应与国家安全问题进行会议。