特朗普敗選變相認栽 同意啟動交接

美國總統特朗普星期一稍晚在推特上寫道，他建議總務署長Murphy與她的團隊“依據初始協議做該做的事，並已要求我的團隊也這麼做。”同日，美國總務署周一對美國當選總統拜登表示，他可以正式開始交接程序。美國政權交接必須獲得該聯邦機構的批准。這意味着特朗普間接承認敗選。特朗普一再聲稱自己贏得了大選，並在數周來毫無根據地指控存在普遍的投票作弊，但在法庭上均未能獲得支持。

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據路透社報道，美國總務署發信告知拜登可正式開始交接程序。美國總務署負責人Emily Murphy周一對美國當選總統拜登表示，“本人認真看待自己的職務，由於近期有關法律挑戰以及選舉結果認證的進展，今天發送此信，以便讓您可以使用相關資源與服務，” 總務署長Emily Murphy在寫給拜登的信函中表示，他可以正式開始交接程序。美國政權交接必須獲得該聯邦機構的批准。

美國總統特朗普在推特上寫道，他建議Murphy與她的團隊“依據初始協議做該做的事，並已要求我的團隊也這麼做。”

議員與企業高管對總務署這個較不為人所知的聯邦機關施加壓力，要求其承認11月3日的大選結果，向拜登團隊發放數百萬美元聯邦基金，允許拜登團隊使用辦公空間，並提供情報簡報。Murphy在2017年被特朗普任命為美國總務署署長。

據該報道說，1963年的《總統過渡法案》沒有規定美國總務署採取行動的確切截止日期，但從歷史上看，一旦媒體組織宣布獲勝者，該機構就會行動。在本次選舉中，媒體在11月7日就宣布了大選獲勝者。

美國總務署宣布可以交接，意味着拜登的團隊現在將擁有聯邦資金和一個正式辦公室，以在接下來的兩個月內進行交接。它也為拜登和當選副總統賀錦麗(Kamala Harris)接收例行的國家安全簡報鋪平了道路。據拜登交接團隊稱，將開始與聯邦官員就疫情響應與國家安全問題進行會議。