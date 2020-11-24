BBC年度百大女性:香港众志周庭、中国作家方方、演员杨紫琼等上榜

周庭在面书上对日本首相安倍晋三因病请辞而用日语发表评论。（周庭面书截图）

中央社报道：英国广播公司（BBC）选出年度百大女性，香港众志成员周庭、演员杨紫琼，以及在中国武汉封城期间，撰写日记的中国作家方方等人上榜。

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BBC每年选出全球百位具有影响力及启发性的女性，今年强调在波澜起伏的现况下，率领做出改变的女性，因此多人与民运及2019冠状病毒疾病（COVID-19）相关。也由于今年全球因疫情动荡，许多女性在帮助他人时牺牲，百大女性名单当中留下一格空白，向她们致敬。

周庭被划分在「领导」类别。BBC指出，23岁的周庭是香港民运人士，为2014年雨伞运动的关键人物，今年在国安法实施后，她也遭到逮捕，被控「勾结外国势力」。周庭之后虽然获得保释，但她的被捕激起支持者不满。

周庭曾是香港本土泛民主派政党「香港众志」的副祕书长。「港区国安法」6月30日深夜生效后，香港众志随之宣告解散。

BBC表示，周庭从15岁开始投入社运，有支持者给予「花木兰」暱称。报导并引述周庭曾说：「拥有女性领导人对女权毫无意义。我们需要是制度的改变，以及真正的民主。」

同样上榜的有中国作家方方，被划分在「知识」类别。本名汪芳的方方，在1月25日至3月25日武汉肺炎疫情期间，每天记录武汉当地的疫情见闻并抒发心声，写成「方方日记」，成为各界一窥武汉被封城状态的重要管道。

BBC指出，随著「方方日记」的英译版见诸于世，获得国际关注，对于方方的指责也随之而来，许多中国人相当愤怒，称家丑外扬的方方为叛徒。

马来西亚籍演员杨紫琼被划分在「创意」类别。BBC形容杨紫琼在香港武术电影这个「男人的世界」裡罕见闯出一片天，并以饰演庞德女郎勇闯好莱坞，成为少数在美国成功长期发展的亚裔女演员之一，同时也是联合国开发计划署的亲善大使。

与民运相关的上榜者还有泰国学运领袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）。泰国自7月以来掀起学运浪潮，学生团体在曼谷发动多次大型街头抗议。22岁法政大学学生帕努莎雅在集会时念出10点王室改革声明，在冒犯王室会被起诉的泰国令人震惊。

牛津大学科学家吉伯特（Sarah Gilbert）因为领导疫苗研发上榜。牛津疫苗经过试验宣告平均能有7成防护力，最高可达9成。