拜登宣告“美国回来了” 誓言不会成为第三个奥巴马任期

已宣布当选下任美国总统的民主党人拜登11月24日表示，在明年1月接替特朗普总统后，美国将“准备好再次领导”全球舞台，并承诺与华盛顿的海外盟友合作。他还在当晚接受美国全国广播公司(nbc)专访时强调，由于特朗普在任内改变了局势，当今的世界与4年前他担任副总统时期完全不同，因此在担任总统后将不会成为第三个奥巴马任期。

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拜登星期二首先向外界介绍了他的新外交政策和国家安全团队，并分享了他对外交政策的看法，即美国要发挥全球领导作用，并加强在亚太地区的盟友关系。拜登表示，他的团队将在外交方面摆脱其所谓的“老旧思维与习惯”。拜登团队成员包括日前他提名的国务卿人选布林肯(Antony Blinken)，国家安全顾问人选沙利文(Jake Sullivan)，美国驻联合国大使格林菲尔德(Linda Thomas-Greenfield)，国土安全部长马约卡斯(Alejandro Mayorkas)和气候相关问题特使克里(John Kerry)等人。

拜登当天在家乡特拉华州威尔明顿举行的活动中说，“这个团队彰显出美国回来了，准备领导这个世界，而不是从世界退缩；再一次坐在首席位置，直面我们的对手、不排拒盟友，为我们的价值观挺身而出。”他续指，“虽然这个团队拥有无与伦比的经验和成就，但他们也反映了这样一个想法，即我们不能用旧的思维和不变的习惯来迎接这些挑战。”拜登的副手贺锦丽(Kamala Harris)另在发言中补充说，“我们将需要重新组建和恢复美国的联盟，重建和加强国家安全和外交政策机构，以保障我们的安全，促进我们国家的利益，并对抗危及我们所有人的气候变化的生存威胁。”

拜登介绍指，他已与约20个国家的领导人通话，深感“他们对美国重新发挥全球领袖的历史性角色抱有很大的期待。”他承诺将带领美国团结包括亚太地区在内的盟友。拜登随后在接受NBC专访时被问到，他此次提名的外交和国安官员中不少都曾在奥巴马执政时期担任要职，因此有声音认为拜登正在延续奥巴马的执政纲领，形成事实上第三个奥巴马任期。

对此，拜登回答说，“这不是奥巴马的第三个任期。我们面临的世界与奥巴马-拜登政府时期面临的世界完全不同。”他续指，“特朗普总统已经改变了格局。” 拜登称，由他领导的新一届美国政府旨在代表 “美国人民的光谱以及民主党的光谱 ”。他补充说，甚至会考虑任命一位投票给特朗普的共和党人任职。“我希望这个国家能够团结起来，”拜登说。

拜登还表示，尽管一些民主党人施加压力，要求确保进一步调查特朗普的金融交易，以及后者寻求外国干涉选举的指控。但拜登称，他不会把司法部门作为调查特朗普及其盟友的政治工具。当特朗普在明年1月离任时，他将失去宪法赋予在任总统的起诉保护。拜登续指，他宁愿自己的政府置身事外。“我读到的一些调查是在州一级进行的。我对此根本无能为力，”拜登说。

拜登说，希望在任上追求具有“进步主义”的政治议程。当被问及是否会与民主党内进步派参议员沃伦（Elizabeth Warren）和桑德斯（Bernie Sanders）就内阁任命问题进行磋商时，拜登回答说，就人员任命问题 “没有什么是真正不可能的”。不过，他续指，“从参议院请人，从众议院请人......是一个非常困难的决定”。

采访中，拜登亦谈到，他的团队正专注于总统权力的协调过渡，并指特朗普政府与其团队的接触“一直很真诚”。拜登说，“他们已经在研究我获得总统每日简报的能力。”他续指，“我们已经在研究与白宫的新冠疫情团队会面”，双方并将就新冠疫苗的发放和接种问题进行商议。