菅义伟会晤王毅：对中国公务船在钓鱼岛海域航行表关切

日本首相菅义伟11月25日接见了到访的中国国务委员兼外长王毅。会上，王毅传达了中国国家主席习近平的口信，呼吁中日就应对新冠病毒疫情开展合作，重申中方支持举办东京奥运会。当双方谈及钓鱼岛主权争议时，菅义伟表示，对中国公务船多次在钓鱼岛周边海域航行表达关切。

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菅义伟指出，稳定的日中关系不只对两国，对国际社会而言也十分重要，希望双方共同负起责任。王毅会谈后表示，希望中日采取措施，令有关问题不会影响两国发展。他还向媒体表示，如果双方相互采取公务船以外船只不进入钓鱼岛周边海域的措施，事态应会得到改善。据共同社报导指，王毅的建议对日方而言，这意味着渔船不能进入宣有主权的钓鱼岛海域，因此可行性很低。

在与菅义伟会面前，王毅当天早上还与日本官方长官加藤胜信举行了会谈。王毅表示，经过双方努力，近年来中日关系重回正轨，是来之不易，双方应共同珍惜目前的良好局面，持续加强沟通协调，克服困难，排除干扰，确保两国关系始终沿著正确轨道健康发展，为当前充满不确定性的地区和国际局势注入正能量，并进一步推动两国务实合作，加强民间交往，推进奥运合作，增进相互理解和友好感情。

加藤胜信指出，菅义伟的新政府高度重视日中关系，认为日中两国作为负责任大国，应建立稳定的双边关系，加强务实合作有助于两国发展，也有助于地区和国际社会的和平与繁荣，希望与中方开展更多领域合作，并一同妥善处理两国间存在的分歧和问题，推动双方关系健康发展。加藤胜信与王毅会谈时，曾提及日方对中国在东海活动以及香港问题的关注。据悉，王毅当晚将离开日本，转往韩国首尔访问3天，其间将会晤韩国总统文在寅和外交部长康京和，双方料将商讨习近平访韩的计划。