蓬佩奥：拜登团队有些生活于幻想世界 形式性多边主义不利美国利益

美国国务卿蓬佩奥11月24日就刚刚结束的外访活动，权力交接和特朗普政府的外交政策等系列问题接受了福克斯新闻的专访。他在采访中透露称，美国国务院星期二开始研究特朗普总统允许配合当选总统拜登展开过度工作的决定。另就外界指责特朗普的“美国至上”主张导致美方过于孤立的批评，蓬佩奥否认了相关指控并强调，单一形式上的多边主义bu利于美国最佳的国家利益。

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此前，美国总务管理局（GSA）局长艾米丽·墨菲（Emily Murphy）23日致信通知拜登将开始总统过渡进程。采访中，福克斯新闻主持人贝尔（Bret Baier）问道，“自从乔·拜登表示他想让布林肯（Antony Blinken）做他的国务卿后，你和托尼·布林肯谈过了吗？”蓬佩奥回答说，“我还没有。今天，我们开始查看总务管理局的决定是什么，我们会做一切法律规定内的事情。我们会把事情办好的”。贝尔追问，“我想让你听听当选总统拜登挑选的新任美国驻联合国大使，她谈到了外交政策和多边主义。 请听一听。 ‘在这一天，我想到了美国人民，我的职业外交官同事和世界各地的公务员，我想对你们说，美国回来了，多边主义回来了，外交回来了。’这是被拜登提名为美国驻联合国大使的人选，琳达-托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）说的话”。

蓬佩奥回应说，“从哪里开始说起, 贝尔? 我记得上届政府是怎么做的 ，他们把领导力描述为从后台领导 。特朗普总统从未这样做。我们建立了真正的联盟--粉碎叙利亚伊斯兰国的联盟，反制中共的联盟，拒绝绥靖伊朗的联盟。我们所做的工作清单是伟大的。”他续指，“我们一直以来所说的，这也是我认为我们和拜登团队之间采取不同路径的地方—也是我无法确切地从她的话中看出，就是为了和你的朋友们能在一个很酷的鸡尾酒会上聚会，而实行的多边主义不符合美国的最佳利益。当我们有共同利益的时候，我们就会与各国合作，我们发展联盟，以取得真正的成果，反映现实的局势。”

蓬佩奥说，“我们来国务院的时候可不是这样的。我们建立了庞大的团队。我为国务院所做的工作感到骄傲。我们将继续这样做。这是我们的责任。只要我们还有这些位置，我们就有责任继续为美国的安全服务。我们已经做得很好，我们将继续这样做。”另就贝尔提到，曾在特朗普任内担任国防部长的马蒂斯（James Mattis）近期批评称，“在实践中，‘美国优先’意味着孤立美国。这损害了美方在问题到达美国领土之前就解决这些问题的能力，从而加剧了突发威胁带来的危险。”

对此，蓬佩奥指出，“我很尊重马蒂斯，但他在这一点上错得很离谱。‘美国优先’的核心是承认，当美国在国内安全时，当美国为我们自己的经济和我们自己的繁荣做好事时，美国将成为整个地区的一股向善的力量；而且事实上，当美国不安全时，我们就无法在全世界提供安全和加强安全。”他说，“我对美国是独自的说法一直感到非常愤怒。我想告诉你，我们的日本同事、韩国同事、印度同事、澳大利亚同事都知道，（奥巴马时期提出的）‘重回亚洲’是个笑话，但特朗普总统领导下的美国实际上给他们带来了真正的好处。”

蓬佩奥说，“而无论是我们所做的工作，建立出一个巨大的联盟，去追击社会主义的马杜罗，去追击古巴，这些都是真正的联盟，真正的事情，是有效的。这不是美国独自一人。这是我们与我们的朋友和盟友一起做的，基于共同的利益和现实。我们认识到了关于现状的核心事实，而不是假装事情是我们所希望的那样。”

另就对拜登政府外交政策他所存在的担忧问题，蓬佩奥说，“我不想进行猜测。我认识这些人中的一些人。他们采纳了非常不同的观点。他们生活在一个有点幻想的世界里。他们曾从后台领导。他们绥靖。我希望他们会选择不同的路线。现在是2020年，这与2015年不同。我希望他们会看到我们所做的事情，以及这如何在中东带来更大的和平，如何减少来自朝鲜的风险，我们在那里降低了我们上任时非常紧张的局势，无论是中心层面承认中共对全美就业的真正威胁。”

蓬佩奥说，“如果他们会把这些东西放在中心点和中心质量，我想美国的轨迹会继续是一个更安全、更繁荣、更有保障的轨迹。 这四年来，我们为美国人民争取到的自由，我希望能够继续下去。”