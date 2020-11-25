蓬佩奧：拜登團隊有些生活於幻想世界 形式性多邊主義不利美國利益

美國國務卿蓬佩奧11月24日就剛剛結束的外訪活動，權力交接和特朗普政府的外交政策等系列問題接受了福克斯新聞的專訪。他在採訪中透露稱，美國國務院星期二開始研究特朗普總統允許配合當選總統拜登展開過度工作的決定。另就外界指責特朗普的“美國至上”主張導致美方過於孤立的批評，蓬佩奧否認了相關指控並強調，單一形式上的多邊主義bu利於美國最佳的國家利益。

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此前，美國總務管理局（GSA）局長艾米麗·墨菲（Emily Murphy）23日致信通知拜登將開始總統過渡進程。採訪中，福克斯新聞主持人貝爾（Bret Baier）問道，“自從喬·拜登表示他想讓布林肯（Antony Blinken）做他的國務卿後，你和托尼·布林肯談過了嗎？”蓬佩奧回答說，“我還沒有。今天，我們開始查看總務管理局的決定是什麼，我們會做一切法律規定內的事情。我們會把事情辦好的”。貝爾追問，“我想讓你聽聽當選總統拜登挑選的新任美國駐聯合國大使，她談到了外交政策和多邊主義。 請聽一聽。 ‘在這一天，我想到了美國人民，我的職業外交官同事和世界各地的公務員，我想對你們說，美國回來了，多邊主義回來了，外交回來了。’這是被拜登提名為美國駐聯合國大使的人選，琳達-托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）說的話”。

蓬佩奧回應說，“從哪裡開始說起, 貝爾? 我記得上屆政府是怎麼做的 ，他們把領導力描述為從後台領導 。特朗普總統從未這樣做。我們建立了真正的聯盟--粉碎敘利亞伊斯蘭國的聯盟，反制中共的聯盟，拒絕綏靖伊朗的聯盟。我們所做的工作清單是偉大的。”他續指，“我們一直以來所說的，這也是我認為我們和拜登團隊之間採取不同路徑的地方—也是我無法確切地從她的話中看出，就是為了和你的朋友們能在一個很酷的雞尾酒會上聚會，而實行的多邊主義不符合美國的最佳利益。當我們有共同利益的時候，我們就會與各國合作，我們發展聯盟，以取得真正的成果，反映現實的局勢。”

蓬佩奧說，“我們來國務院的時候可不是這樣的。我們建立了龐大的團隊。我為國務院所做的工作感到驕傲。我們將繼續這樣做。這是我們的責任。只要我們還有這些位置，我們就有責任繼續為美國的安全服務。我們已經做得很好，我們將繼續這樣做。”另就貝爾提到，曾在特朗普任內擔任國防部長的馬蒂斯（James Mattis）近期批評稱，“在實踐中，‘美國優先’意味着孤立美國。這損害了美方在問題到達美國領土之前就解決這些問題的能力，從而加劇了突發威脅帶來的危險。”

對此，蓬佩奧指出，“我很尊重馬蒂斯，但他在這一點上錯得很離譜。‘美國優先’的核心是承認，當美國在國內安全時，當美國為我們自己的經濟和我們自己的繁榮做好事時，美國將成為整個地區的一股向善的力量；而且事實上，當美國不安全時，我們就無法在全世界提供安全和加強安全。”他說，“我對美國是獨自的說法一直感到非常憤怒。我想告訴你，我們的日本同事、韓國同事、印度同事、澳大利亞同事都知道，（奧巴馬時期提出的）‘重回亞洲’是個笑話，但特朗普總統領導下的美國實際上給他們帶來了真正的好處。”

蓬佩奧說，“而無論是我們所做的工作，建立出一個巨大的聯盟，去追擊社會主義的馬杜羅，去追擊古巴，這些都是真正的聯盟，真正的事情，是有效的。這不是美國獨自一人。這是我們與我們的朋友和盟友一起做的，基於共同的利益和現實。我們認識到了關於現狀的核心事實，而不是假裝事情是我們所希望的那樣。”

另就對拜登政府外交政策他所存在的擔憂問題，蓬佩奧說，“我不想進行猜測。我認識這些人中的一些人。他們採納了非常不同的觀點。他們生活在一個有點幻想的世界裡。他們曾從後台領導。他們綏靖。我希望他們會選擇不同的路線。現在是2020年，這與2015年不同。我希望他們會看到我們所做的事情，以及這如何在中東帶來更大的和平，如何減少來自朝鮮的風險，我們在那裡降低了我們上任時非常緊張的局勢，無論是中心層面承認中共對全美就業的真正威脅。”

蓬佩奧說，“如果他們會把這些東西放在中心點和中心質量，我想美國的軌跡會繼續是一個更安全、更繁榮、更有保障的軌跡。 這四年來，我們為美國人民爭取到的自由，我希望能夠繼續下去。”