法国：参议院表决承认纳卡 政府反对

法国参议院以305票赞同，1票反对的表决结果，提出巴黎给与寻求独立ˎ 简称纳卡的纳戈尔诺-卡拉巴赫（Haut-Karabakh）外交承认。但法国政府不支持这一决议。

广告 继续浏览后续

地处南高加索，被阿塞拜疆环绕的纳戈尔诺-卡拉巴赫（Haut-Karabakh）, 简称纳卡。在这一以亚美尼亚族裔为主ˎ 寻求独立的纳卡共和国地区，2020年秋季曾发生激烈的流血冲突。后在俄罗斯调停下，亚美尼亚和阿塞拜疆于两周前的11月10日实施停火。

法国参议院几乎全票通过

法国参议院周三（2020年11月25日），以305票赞同，1票反对的压倒性表决结果，通过了一项无约束力的决议，呼吁法国政府给予纳戈尔诺-卡拉巴赫外交承认，作为建立持久和平的谈判手段。法国参议员们还提出，就纳卡冲突是否犯下战争罪行，展开国际调查，为当地平民老百姓提供人道援助。

就此，法国参议院社会党团领袖强调，这种承认不仅仅只是具有象征性，也是一个义务。法国参议院共和党籍外事委员会主席表示，这是法兰西与亚美尼亚人民之间友谊与团结的象征。

在国际上，亚美尼亚总理称赞法国参议院的这一决议是历史性的，阿塞拜疆外长则表达了强烈的不满。

法国政府不支持这一决议

法国政府不支持参议院的这一决议。负责外交事务的法国政府高官认为，这种单方面承认纳戈尔诺-卡拉巴赫独立，这即不会使亚美尼亚、也不会使卡拉巴赫人民、更不会使法国ˎ 欧安组织明斯克小组其它成员国，或欧洲受益。这名法国外交高官认为，纳卡问题的解决之道不在于单方面的举措，而是相关各方之间的对话。