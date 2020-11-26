王毅在日本提出中国方面解决钓鱼岛纠纷建议

日本首相菅义伟25日与访日的中国外交部长兼国务委员王毅在日本首相官邸举行会谈，就为在明年的东京奥运会和残运会及2022年在北京举行的冬季奥运会的成功合作达成共识。并表明为了日中关系的安定“共同负起责任来”。

广告 继续浏览后续

菅义伟要求中国方面对中国海警船在钓鱼岛海域的活动加以对处。菅义伟还提出中国对日本产食品的进口限制尽快撤除，对于日本产牛肉和精米对中国的进口扩大等，再次要求中国方面加以积极对应。在香港问题上，菅义伟首相向王毅传达了日本方面的担忧，并要求中国方面在朝鲜绑架日本人问题上给予合作。

王毅在与菅义伟会谈以后，在首相官邸对日本报道机关就钓鱼岛问题表示：日本渔船反复进入敏感海域，这样的渔船不进入这样的海域是很重要的。

王毅25日在与菅义伟会谈以后，在东京某宾馆接受记者采访时，就围绕钓鱼岛的日中对立提出建议，希望采取双方公务船以外的船只都不进入钓鱼岛的方式缓和钓鱼岛水域的局势。王毅指出：如果相互采取公务船以外船只不进入钓鱼岛周边海域的措施，事态应会得到改善。而日方实际控制着钓鱼岛，钓鱼岛也是日本渔民的渔场，王毅的建议意味着日本渔船不能进入日方宣称拥有主权并实行着实际管控的钓鱼岛海域，因此王毅的建议对日方来讲没有可行性。 日本方面认为王毅这种说法意味着钓鱼岛水域日中之间的纠纷责任在与日本方面。 而在菅义伟与王毅会谈以后，在发表有关会谈内容时指出：菅首相对中国公用船进入尖阁诸岛周边的海域的领海，强烈要求中国方面积极加以对应。