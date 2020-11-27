全港公务员须宣誓拥护基本法 工会忧以言入罪 望厘清违反誓言准则

在英国表达关注后，港府反而加快要求全港18万公务员宣誓及签署拥护基本法和效忠香港特区政府的声明，公务员事务局局长聂德权表明，会一次过而不是分阶段地要求全体公务员签署，拒签者的升迁必然会受影响，但会否因此「被离职」，则须研究。前公务员事务局局长王永平表示，有关要求虽不在《基本法》内，但原则上仍可接受，关键是港府如何衡量个别公务员有否违反誓言及其后果；另有工会引述公务员忧虑港府会藉此以言入罪，更认为当局不应停止聘用拒绝签署者。

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《基本法》是香港小宪法，当中只要求公务员效忠香港特区政府，并无像特首和问责官员般须拥护《基本法》，但7月起实施的香港国安法订明，规定香港居民就任公职时须签署文件，确认或宣誓拥护《基本法》和效忠特区，港府遂首先要求新入职的约三千名公务员宣誓及签署声明，现在更进一步追溯要求国安法之前入职的公务员亦须宣誓。

英国外相蓝韬文23日在提交国会的香港问题半年报告中表明，关注港府要求公务员宣誓会否破坏《中英联合声明》中确保「公务人员应根据本人的资格、经验和才能予以任命和提升」的规定，而聂德权昨(26日)在记者会上表明，宣誓内容与公务员在政制角色相符，如果公务员连宣誓这么基本的事也拒绝，难免令人怀疑有关公务员是否认为拥护《基本法》和效忠政府是不能接受，若此，情况便属于较严重，其升迁一定会受影响，但细节须与律政司沟通；如果有公务员坚拒宣誓，是否会要求当事人离职，又或管方须采取的跟进行动，当局正咨询律政司意见。

他强调，新要求没有违反《基本法》，亦没有破坏香港公务员的政治中立，并就政治中立作出新解，认为那是指不论个人意见、特首或问责团队是谁，作为公务员都要支持特区施政。至于日后公务员参与集会等会否被指有违承诺，聂德权说，除了特定职系人员，其余公务员皆享有集会自由，最重要是不违法，亦不会令人觉得与其公职身分有冲突。他补充，若违法，例如违反《港区国安法》，将会实时终止职务；若属违规，则按现行的纪律惩处机制处理。

对港府的宣誓要求，公务员工会联合会总干事梁筹庭指出，最重要是让公务员知道签署与否的后果，以及签署后的言论及行为底线和惩处，他透露，不少现职公务员关注，当局在界定何谓违反誓章时「以言入罪」，促港府尽快交代违反誓言的「底线」。另外，他又说，现职公务员入职时的雇佣合约并无签署声明的要求，政府现时自行修订雇佣合约，俨如毁约，若公务员决定不签署声明，应该不算违反雇佣合约，顶多可在升迁事宜上作考虑，不应影响留任。