日本政要纷纷反驳王毅在有关钓鱼岛问题言论

日本首相菅义伟25日与访日的中国外交部长兼国务委员王毅在日本首相官邸举行会谈，王毅在与菅义伟会谈以后，在首相官邸对日本报道机关就钓鱼岛问题表示：日本渔船反复进入敏感海域，这样的渔船不进入这样的海域是很重要的。

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王毅25日在与菅义伟会谈以后，在东京某宾馆接受记者采访时，就围绕钓鱼岛的日中对立提出建议，希望采取双方公务船以外的船只都不进入钓鱼岛的方式缓和钓鱼岛水域的局势。王毅指出：如果相互采取公务船以外船只不进入钓鱼岛周边海域的措施，事态应会得到改善。

此说法遭到日本政要的纷纷反驳。日本官房长官加藤胜信在11月26日的记者会上，就王毅提出的双方不让公务船以外船只进入钓鱼岛周边海域以改善事态的方案表示：“相关发言基于中方立场，作为日本政府完全无法接受。”加藤进一步指出，“尖阁诸岛从历史上和国际法上都无疑是我国的固有领土”。他还指出：“围绕尖阁诸岛的领土主权问题根本就不存在。日本渔船依照我国法令在此海域展开活动不存在任何问题。”

日本外相茂木敏充则在11月27日在参院全体会议上，针对王毅相关发言反驳称：“完全无法接受。尖阁主导无论是历史上还是《国际法》上，都毫无疑问是我国固有领土。”

在王毅和茂木敏充26日联合举行的记者会上，王毅指出：日方部分渔船“反复频繁进入钓鱼岛敏感海域，中方不得不作出必要反应”，王毅还表示：“对于这个问题，中方立场是明确的，我们将继续坚定维护自身主权。”

日本自民党外交小组等26日召开的会议上，有意见认为当时茂木敏充没有当场做出反驳。会议决定将通过决议，要求政府采取否定中方主张的对应。