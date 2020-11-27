澳前总理：铁腕对待澳洲只会损害北京的国际地位

澳大利亚前总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）近日在采访中表示，中国对澳洲产品采取的贸易制裁以及公开表达对澳方的不满，会适得其反，也无法使澳方让步。他解释说，“最根本的一点是：当有人想胁迫你或欺负你、威胁你的时候，你不能后退一步。”

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特恩布尔认为，中方试图强行胁迫堪培拉改变政策的做法将失败，只会损害北京的国际地位。在中澳关系陷入几十年来的最低谷之际，特恩布尔对《南华早报》作出了上述分析。采访中，他还拒绝批评者的评论，澳洲前外长卡尔（Bob Carr）本周称，特恩布尔仍在担任总理时就已经触发了澳中关系下滑的趋势。特恩布尔曾在2015年至2018年期间担任总理。

特恩布尔说，北京最近对澳大利亚出口产品的限制和公开宣泄对澳洲政府政策的不满是适得其反的，并不会赢得堪培拉的让步。他解释说，“根本的一点是：当有人试图胁迫你或欺负你、威胁你时，你不能后退一步。”他续指，“如果你这样做，那么其将招致更多的胁迫活动。坦率地说，最好的事情就是让这一事件结束，让澳中两国回到传统的、类似商业的关系。”

特恩布尔表示，北京在外交政策上的激进做法削弱了其在海外的影响力，削弱了利用即将离任的特朗普总统造成的，美国作为全球领导者地位出现不确定性的机会。他在谈到中方采取的强硬手腕时指，“它是否为中国赢得了更多的影响力？没有。” 特恩布尔补充说，“它是否为中国赢得了更多朋友，或说服其他国家更加顺从？没有......如果你的外交政策的目标是争取朋友，增加你在世界上的影响力等目的，那么这些（措施）又有什么用呢？”

特恩布尔说，此前，中国驻澳大使馆决定公布一份14条对澳不满的文件。他则认为此举 “毒害”了双边关系，这让人“难以置信”。他问道，“你有没有听说过其他国家在其他地方也有这样做？”他形容中方散发清单的决定揭示了对澳洲政治和政治文化的“完全误解”。他说，“这太不正常了，简直是适得其反。”中国是澳大利亚迄今为止最大的贸易伙伴，占其总出口额的40%左右。2019-2020年，两国双向贸易额约为2400亿澳元（1765亿美元）。

特恩布尔指出，对中国国家主席习近平最近承诺到2060年使中国实现碳中和的承诺表示欢迎。他说澳大利亚应该可以轻松地在这方面步中国后尘。“这是一个大胆的目标，但如果有任何国家能做到，中国也能做到。”这位前总理说，他将自己无法颁布针对气候变化的政策，描述为其在任期内的最大遗憾。“中国在去碳化方面的挑战更大，尤其是因为能源需求正在上升--而澳大利亚的需求相当平缓。GDP在增长--或者说在新冠疫情之前是增长的--但能源强度在下降。”

特恩布尔表示，堪培拉在最近的紧张局势中采取了谨慎的态度。他说，“基本上，政府只能做它已经做的事情，也就是说，我们期待恢复讨论”。他续指，“澳洲政府的反应非常谨慎和低调，我认为这是正确的方式，但它不会开始对中国大使馆提出的诉求清单上提出的要求屈服。”

特恩布尔亦称，他对中澳关系将恢复到平衡状态感到乐观，并呼吁进行“冷静和尊重的对话”。他说，“有些领域，出于国家安全考虑，不会欢迎来自中国的投资，但现实是......中国公司在澳大利亚投资比澳大利亚公司在中国投资要容易得多。”他谈到，两国间“合作的空间是巨大的，而且依然如此。言辞则应该适当调低一些。”