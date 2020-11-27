通识科由重独立思考改为增国民身分认同 业界斥俨如杀科 指成社运替罪羊

一直被建制派批评的高中通识教育科面临换汤兼换药但维持必修必考的局面，香港教育局决定，通识科将删减一半课时及课程，但会加强国民身分认同和回中国内地考察的机会，甚至可能要学习习近平思想；教科书由自由选择改为指定或须经审批书目；公开试亦由七级评分改为只分及格与否两级；名字亦会修改但未定，并有意匆匆在下学年的中四(类似英国的第10级)起推行。教育局长杨润雄否认改革是要「弱化」通识科或将之变为国民教育科；不过，非建制的教育团体几乎一面倒作出批评，轻者表示遗憾，重者直斥当局以政治凌驾教育专业，相关改革尤如「谋杀通识科」，让国科科借尸还魂。

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已推行11年的高中通识科，自被指为是学生参与社会活动和运动的催化剂后，便成为建制派要求改革甚至取消的对象，而教育局成立的学校课程检讨专责小组在研究三年后，刚于两个月前提交报告，建议保留通识科「必修必考」，但其余的建议几乎全被改掉。专责小组主席陈黄丽娟今(27日)早在电台节目指出，小组建议四个核心科目均须缩减课时，但非缩减幅度；小组建议学生自行选择是否进行独立专题探究，教育局则决定取消；小组建议保留评级模式，教育局却转为只分「及格」和「不及格」，忧虑改变评级模式会令学生减少对通识科的重视程度。

教育局长杨润雄昨在记者会上否认推翻小组建议，但表明，通识科改革后，会重视培养学生的正面价值观、积极态度及国民身分认同，并学习中国发展及其宪法、《基本法》和法治，但通识科指引列明要培养学生独立思考能力和社会触觉的说法，杨未有提及。而政务司司长张建宗今早出席电台节目时被问到，须否教授中国国家主席习近平思想时，未有否认，只是说，学生必须认识事实和国家，无关讨论意识形态或「洗脑」。

另外，杨润雄又说，改革后会向学生提供至少一次到中国内地考察的机会，让学生亲身体验国情和国家发展，但学生可选择是否前往；其次亦会订定「适用书目表」，若学校自行制订教科书，须交当局审批，以减少因讨论「不成熟议题」而引起争议。

他又说，「通识教育科」已被污名化，「社会」对通识科存在不信任和错误理解」，例如被诟病「讨论太多时事」、「聚焦报章观点」等，故此改革后会改名，以便该科有个新开始。杨润雄更否认改革是要弱化通识科，维持必修便已反映当局的重视，强调目的改善通识科。

建制指改革回复初心教协斥让国教借尸还魂

通识教育教师联会主席刘锦辉对教育局大幅改动通识科表示遗憾，而当局既不按小组建议，又没有事前咨询业界，是不尊重教育界。而该科成绩日后只分两级，必然会减弱学生重视通识的程度。曾任教育局通识总课程发展主任的陈冈则建议，通识科可以像其他应用学习科目般分三级，即「不达标」、「达标」和「达标并表现优异」。

香港教育专业人员协会更强烈谴责当局大改通识科，指改动令通识科面目全非，俨如「谋杀通识科」，是政治践踏专业。身兼教协副会长的请辞议员叶建源批评教育局做法儿戏，闭门造车，摧毁教育专业。他直言，港府以粗暴方式改变课程，将过去一年的社会问题诿过于教育，并以通识科作为「代罪羔羊」，将政治正确元素取代该科着重的批判及独立思考，无助社会提高对政府的信任，期望政府收回方案。

本身是通识科教师的教协副会长田方泽质疑，教育局是要藉「杀(通识)科」来让2012年被叫停的国教科「借尸还魂」，改名已昭告世人是另一科。」同是通识科教师的教协理事张锐辉亦批评，当局改革通识科毫无规划，匆匆上马不单令正在大学受训的通识科教师无所适从，更可能影响中学文凭试的国际认可。

不过，属于建制阵营的香港教育联会，其主席黄锦良则支持改革，并指评级改为及格与否的两级制后，可有助减轻学生压力，让他们将时间投放到其他科目。而当局负责设立「适用书目表」，亦可避免出现教材偏颇、误导，教师亦毋须担心选错教材。另外，多年来要求改革通识科的议员梁美芬，对改革感到高兴，并进一步建议当局让老师接受培训及通过考试才可任教通识科。

通识教育科自2009年起纳入新高中学制的核心科目，其后支联会的六四悼念活动有破纪录人数出席和2014年占领运动的学生参与，均被指与通识科有关；及至去年的反修例运动，当年推动通识科的前特首董建华更直指，通识教育是造成现时年轼人问题的原因，而教育局更在去年9月透露，考虑删除初中的通识教育科。到了前日，特首林郑月娥在施政报告中表示，通识科已被「异化」，需要纠正。

杨润雄指，社会对通识科存在不信任，令教学有困难，亦令外界对这科有「错误理解、不好观感」，其中一个问题是屡被诟病「讨论太多时事」、「聚焦报章观点」，杨更称单元「今日香港」不是用来供大家讨论时事，「唔好话唔畀讨论时事就等于冇咗今日香港。」