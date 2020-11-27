韩情报机构：金正恩因汇率波动处决外币兑换巨头

韩国国家情报院（国情院）11月27日在国会情报委员会全体会议上表示，在朝鲜最近物价上涨，开工率低，经济低迷的情况下，朝鲜最高领导人金正恩处决了外币兑换巨头，采取一些不合常理的措施。该部门另汇报指，朝鲜对拜登当选美国总统一事持谨慎态度。

广告 继续浏览后续

据韩联社报导，情报委员会干事、执政党共同民主党议员金炳基表示，国情院当天在会上汇报称，10月底朝鲜汇率剧烈波动，金正恩处决平壤的一名外币兑换巨头，8月还处决了违反防疫守则私下运入物资的核心干部。朝鲜还担心海水被新冠病毒污染，中断了捕捞和海盐生产。

国情院还介绍，朝鲜本月初封锁罗津、惠山等海域，最近还封锁了平壤和慈江道，由于封锁措施呈长期化态势，导致经济困难加剧。朝中贸易规模今年前10个月降至去年同期的四分之一，仅为5.3亿美元。由于来自中国的物资被禁运，因此白糖和调料等食品价格翻至4倍。

情报委员会干事河泰庆介绍称，受原材料设备进口中断影响，工业开工率跌至金正恩执政来的最低水平，制裁、疫情和洪灾导致朝鲜面临危机。由于不接受外来物资，金正恩可能在重压下作出不合理的指示。国情院还报告称，朝鲜企图攻击一家韩国制药企业内网，以窃取疫苗信息，但未能成功。

此外，国情院报告称，朝鲜通常在美国大选结果发布后10天内报道相关消息，但此次《劳动新闻》等官媒对此只字不提。朝鲜还指示驻外外交机构避免刺激美国，谨言慎行。国情院认为，朝方担心拜登政府重新推行奥巴马政府的对朝“战略忍耐”政策，导致特朗普政府时期朝美建立的“友好”关系重回“原点”，但与此同时，朝方对拜登先提议与金正恩会面的可能性抱有期待。