拜登提名国安顾问誓言将就疫情问题告诫中国

宣布当选下任美国总统的拜登日前提名11月28日过44岁生日的杰克·苏利文（Jake Sullivan）为下任美国国安顾问。沙利文24日在接受美国政治新闻网站Politico采访时表示，拜登政府将就中国应对新冠病毒爆发的方式采取措施。

广告 继续浏览后续

苏利文曾是奥巴马执政时期一名重要的民主党智囊。求学期间，他曾分别在耶鲁大学和牛津大学取得过政治学学士、法学博士和国际关系硕士学位，并是罗德奖学金获得者。2008年，苏利文担任希拉里（Hillary Clinton)在初选阶段的顾问，后来又在大选期间担任奥巴马(Barack Obama)的顾问。他为希拉里和奥巴马准备过辩论。奥巴马胜选后，他还担任过希拉里出任国务卿期间的副幕僚长和政策规划主任，他们一起访问了112个国家。苏利文另在2013至2014年担任过拜登副总统的首席安全助理。

专访中，当记者问到苏利文此次被提名为美国国安顾问后，由他领导的美国国家安全委员会（NSC）将会成什么样子？苏利文回答指，它将不会规模太大，也不会太过注重微观。他说，“我认为我的工作从根本上讲是支持和提升更广泛的国家安全团队的工作，为当选总统的任务和战略服务。”他续指，“我的目标是要有一个能够给出足够方向的过程，但又能授权各部门和机构成为执行这一任务的先锋。”

报导称，尽管沙利文天生谨慎，但他似乎倾向于急剧打破前任们强调的对美国国家安全的传统定义。苏利文指，至少在任期最初，拜登国安委员会工作的 “主要重点”将是击败新冠病毒大流行和重组国安委员会机构，以使公共卫生成为永久的美国国家安全优先事项。他亦指，中国也将受到告诫。

苏利文说，“确保这种情况不会再次发生的方法是向中国发出一个非常明确的信息，即美国和世界其他国家不会接受我们没有一个有效的公共卫生监测系统的情况，无论是对中国和还是整个世界的未来而言。”他在采访中反复提及，在任上要恢复在特朗普总统时期被忽视或被唾弃的联盟和伙伴关系。

苏利文说，“与过去几年的政策不同，在关键的外交政策和国家安全问题上，我们将能够团结世界其他国家支持我们”，比如向伊朗施压，要求其重新遵守核协议，以便美国能够重新进入谈判。此外，他对自己最崇高的目标也同样表示乐观，“团结我们的盟友，打击腐败和窃国政治，并使专制资本主义制度对提高透明度和参与基于规则的国际系统负责"。