纳卡冲突结束 胜方阿塞拜疆忙于扫雷

阿塞拜疆作为在简称纳卡的纳戈尔诺-卡拉巴赫（Haut-Karabakh）军事冲突中的胜利方，其部队现在一边按亚美尼亚的撤出步伐逐步推进，另一边则忙于之前交战地区的扫雷工作。

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阿塞拜疆是一个位于欧亚交界地带的外高加索国家。阿格达姆（Agdam）则是一座位于冲突地区以东的城市。在纳卡地区战斗结束两周后，阿塞拜疆作为纳卡冲突的胜方，其军人正忙于清扫地雷的工作，以便流离失所者重返家园。

本台RFI特派记者Vincent.S和Jad.E-K周六（2020年11月28日）发自阿格达姆的报道说，他们在现场看到，两名工兵戴着透视面罩，穿着笨重的防弹衣，在阿塞拜疆国家扫雷机构（ANAMA）负责人的指挥下，远距离遥控着驶向雷区的机械装置。据介绍，阿塞拜疆现已清理了距离公路7公里内的范围。扫雷工作分为两步。首先是住宅区，之后才是农耕区，才能重新恢复农业生产。

阿塞拜疆扫雷任务艰巨

自战斗结束以来，阿塞拜疆国家扫雷机构已经在夺回的亚美尼亚原控制区内清理出了7500枚爆炸装置。阿格达姆的整个扫雷工作还需多年时间。阿塞拜疆国家扫雷机构负责人透露，按所知情况推算，80%至85%夺回的土地存在危险。其中地雷占了他们所回收装置的三分之一。但大部分依然是在战斗中没有爆开的炸弹，炮弹和火箭弹。

阿塞拜疆承诺，在上一世纪90年代被亚美尼亚赶出阿格达姆的人将可能很快就重返家园。不过，这让人难以置信。阿塞拜疆国家扫雷机构负责人承认，他单方从事这一扫雷工作，需要10年到15年的时间。