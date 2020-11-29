欧盟军委会主席：欧盟强化军力有益，可为中美调停

欧盟军事委员会主席格拉奇亚诺(Claudio Graziano)近日在受访时表示，增强欧盟共同安全和防卫政策努力将给欧洲区域带来稳定，并会强化欧盟的工业基础，增强欧盟主权并减少对美国和中国的依赖。

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近期，法国总统马克龙和德国防长卡伦鲍尔就欧洲自我防御、强化主权和美国及北约从中应扮演的作用发生隔空争论。卡伦鲍尔17日发表讲话时表示，未来几十年，如果没有美国和北约的帮助，欧洲将无法保障自身的安全。马克龙随后则向媒体强调，即使面对可能带来更友好关系的新一届美国政府，欧洲仍然需要自己的独立和主权防御战略。但卡伦鲍尔并未放弃她的观点，续指，“如果欧洲战略自主的想法培养了一种幻想，即我们可以在没有北约和美国的情况下确保欧洲的安全、稳定和繁荣，那就走得太远了”。她说，欧洲需要几十年的时间来建立其常规和核军事力量，以弥补美国和北约目前对欧洲大陆安全的贡献。

卡伦鲍尔说，“没有美国的核力量和常规力量，德国和欧洲无法保护自己。这是一个简单的事实”。她指出，美国提供了北约70%的关键军事能力，如监视、直升机、空中加油和卫星通信。她补充说，美国还占据了北约几乎100%的导弹防御系统和绝大多数的核威慑力量。就法德两国高层的争论，格拉奇亚诺在接受政治新闻网站Politico采访中表示，相关的辩论不是关于“从某一方那里获得自治”，而是关于达成拥有在必要时单独行事的自主权的雄心。

格拉奇亚诺说，“加强欧盟（共同安全和防卫政策努力）将给我们的区域带来稳定。”不过他强调，欧盟应与其伙伴、特别是与北约合作是首选。但批评者认为，鉴于欧盟目前的军事能力有限，欧盟谈论成为安全提供者的意义不大。对此，他回应指，“我并不完全同意，但总有一些道理。”他指出，欧盟已经在军事上采取过单独行动。例如，“阿塔兰特行动 ”（Operation Atalanta）是一项正在进行的打击索马里沿海海盗和武装抢劫的海军任务。今年3月，欧盟还启动了 “伊里尼行动”（ Operation Irini ），通过利用地中海的空中、卫星和海上条件，监测联合国对利比亚的武器禁运。

不过，格拉齐亚诺承认，欧盟在军事方面可以做得更多。他说，“如果我们已经有了战略自主权，我们就不需要推出所有相应的措施，让战略自主更具可信力。”他在提到欧盟的永久结构性合作（PESCO）时说，2018年启动的军事公约正在开发47个共同项目，同时欧盟的长期预算中已经为欧洲防务基金拨款了70亿欧元，用于发展军事技术研发合作。格拉齐亚诺提出，建设欧盟军事能力也会有其他好处。他谈到，“（这）将加强欧盟的工业基础，转化为来自中国和美国的技术主权—因为那些拥有技术的人将占据（世界的）主导地位。”

格拉齐亚诺强调，关键点在于如何花钱。他说，“就整体国防开支而言，欧洲是世界三大安全实体之一，所以这不是花更多钱的问题，而是花得更好的问题。”他提出，“欧盟希望成为全球安全的提供者......如果我们在防务和安全方面团结一致，我们可以在许多方面产生非常有意义的影响。”

格拉齐亚诺建议，其中之一便是在美国和中国之间起到作用，因为中方继续其经济和军事崛起。这可能意味着未来会发生破坏性的军事冲突。他表示，一个更强大的欧盟 “将帮助全球大国避免美中之间的紧张局势升级......有许多力量工具可以避免碰撞，而欧盟是唯一拥有一套公认的、完整的工具（政治、外交、军事和经济）的组织，可以采取真正的综合方式。”

但与这一倡议相比，欧盟首先有更直接的军事考验。在非洲撒哈拉以南的萨赫勒地区，法国军队正在执行反恐任务。自2013年以来，已有50名法国士兵在那里死亡，这场冲突被称为欧洲的阿富汗战争。据报道，法国希望从目前5100人的部队特遣队中撤出数百人，为欧盟更强大的存在腾出空间。

欧盟官员指出，包括爱沙尼亚在内的其他欧盟国家在该地区的存在，说明了那些远离冲突--而且在该地区没有殖民历史的国家的意愿。“整个萨赫勒地区：对我来说，如果我们想在作为全球安全提供者开展军事行动时具有可信度，这正是欧盟的优先事项，”格拉齐亚诺说。