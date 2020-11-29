特朗普周日亮相福克斯新聞接受大選後首次專訪

美國總統特朗普的法律團隊繼續在多個搖擺州為大選結果進行法律挑戰之際，他將於美國東部時間11月29日早上10點接受福克斯新聞專訪。這也將是他在大選投票日之後首次接受媒體專訪。

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11月3日大選投票日後，特朗普一直堅持自己贏得大選，即使近日他已同意美國總務署（GSA）開始權力交接程序，但其仍於周五通過推特宣稱，拜登要證明所獲的8000萬票不是“騙取或非法獲得的”才可入主白宮。不過，連同福克斯新聞在內的大多數美國主流傳媒已經推定拜登當選。而拜登亦正為明年1月接任成為總統作準備，並已公布多名內閣人選。

特朗普自2016年參選後與美國主流媒體的糾紛由來已久且越演越烈，此前被認為曾支持過他的右翼主流媒體福克斯新聞也越來越受到特朗普的批評。就這一話題，特朗普更是在28日通過推特寫道，“福克斯新聞白天的節目幾乎沒法看，特別是在周末。看OANN或Newsmax，或幾乎任何其他的（內容）。你不必忍受無休止的民主黨人的採訪，甚至更糟!”

話雖如此，特朗普周日早上還是準備亮相由福克斯新聞記者，瑪麗亞·巴蒂羅姆（Maria Bartiromo ）主持的“周日早間期貨”（Sunday Morning Futures）節目，並接受專訪。巴蒂羅姆的立場被認為跟特朗普接近。她近日曾多次對推特等主流社交媒體審查她有關大選的言論表示不滿，決定轉投新興社交媒體Parler。