特朗普周日亮相福克斯新闻接受大选后首次专访

美国总统特朗普的法律团队继续在多个摇摆州为大选结果进行法律挑战之际，他将于美国东部时间11月29日早上10点接受福克斯新闻专访。这也将是他在大选投票日之后首次接受媒体专访。

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11月3日大选投票日后，特朗普一直坚持自己赢得大选，即使近日他已同意美国总务署（GSA）开始权力交接程序，但其仍于周五通过推特宣称，拜登要证明所获的8000万票不是“骗取或非法获得的”才可入主白宫。不过，连同福克斯新闻在内的大多数美国主流传媒已经推定拜登当选。而拜登亦正为明年1月接任成为总统作准备，并已公布多名内阁人选。

特朗普自2016年参选后与美国主流媒体的纠纷由来已久且越演越烈，此前被认为曾支持过他的右翼主流媒体福克斯新闻也越来越受到特朗普的批评。就这一话题，特朗普更是在28日通过推特写道，“福克斯新闻白天的节目几乎没法看，特别是在周末。看OANN或Newsmax，或几乎任何其他的（内容）。你不必忍受无休止的民主党人的采访，甚至更糟!”

话虽如此，特朗普周日早上还是准备亮相由福克斯新闻记者，玛丽亚·巴蒂罗姆（Maria Bartiromo ）主持的“周日早间期货”（Sunday Morning Futures）节目，并接受专访。巴蒂罗姆的立场被认为跟特朗普接近。她近日曾多次对推特等主流社交媒体审查她有关大选的言论表示不满，决定转投新兴社交媒体Parler。