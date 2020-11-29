瑞士公投涉跨国企业尊重人权及环境

瑞士周日举行多项全民公投，其中之一涉及要求总部设在瑞士的跨国企业尊重人权及环境，另有一项涉及加强限制投资军工企业。

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与法国有边境接壤的瑞士是一个得到国际认可的永久中立国。当局在星期天（2020年11月29日）组织全民公投。由联邦提出倡议，让选民们决定，要求总部设在瑞士的跨国企业尊重人权和环境，否则将面临司法追究。而且，司法管辖权将涵盖这些跨国企业在瑞士境外的分公司。

据介绍，将受到这一公投结果影响的跨国企业多达1500家。不过，民调机构gfs.bern认为，这一公投可能获得50.7%的选民支持，但在26个州中，至少会有14个州予以拒绝。而这一公投获得通过，不仅需要大多数选民的支持，而且还要赢得多数州的赞同。这一公投倡议的文本提出，总部在瑞士的跨国企业在国外的业务活动必须尊重人权和环境，而且还适用于其供应商和贸易伙伴。

瑞士周日的另一项公投涉及禁止对军工企业金融投资。瑞士现行法律已经禁止某些武器的生产和金融投资活动，这包括涉及核子ˎ 化学ˎ 生化等军火。但提出这一公投的协会，想要让法律延伸到所有军事装备，包括装甲车辆的配件和防空系统。但瑞士政府不支持这一倡议，认为这不仅不能让世界变得更加和平，而且，还会对瑞士的经济带来不利影响。因为，如果这一公投一旦得以通过，瑞士的退休金管理机构就不再可以投资那些具有军民两用功能的企业。