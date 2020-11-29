莫里森指会支持葡萄酒企业 贸易部长:讨论将中国告上WTO

澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)11月28日在受访时表示，他依旧决心支持遭受疫情打击的行业和被中国加以巨额保证金的澳洲葡萄酒生产商，并计划与英国和欧盟达成新的贸易协议。澳洲贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）另在29日受访时证实，澳方正在积极考虑就大麦关税问题将中国告上世界贸易组织（WTO）。

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莫里森周六向澳大利亚广播公司（ABC）表示，“作为一个政府，我们将研究如何让我们的一些生产者度过这个困难的时期。”他说，“我们已经在新冠疫情中做到了这一点，人们会知道。（疫情中），航空公司基本上都关闭了，飞机也不再（运载）小龙虾等东西”。自澳洲提出对新冠病毒起源进行调查后，中澳摩擦持续不断。中国商务部周五发布公告，对澳洲葡萄酒反倾销调查作出初步裁定称，“原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销，中国国内相关葡萄酒产业受到了实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系”。公告中宣布，自11月28日起以保证金的形式对澳洲进口的葡萄酒征收107%至212.1%的关税。

伯明翰随后回应指，中方提出的新关税对澳大利亚葡萄酒业来说，是“毁灭性的打击”。他表示，“这样做完全不符合中国通过中澳自由贸易协定，以及通过世界贸易组织给出的承诺。这与基于规则的贸易体系是不相容的。”他强调，“这将使许多企业与中国的葡萄酒贸易变得不可行。显然我们认为这是不合理的，没有证据支持这一点。”伯明翰在周日的专访中进一步透露称，澳洲政府正在与粮食行业“积极讨论”是否就贸易争端将中国告上WTO。

伯明翰说，“坦率地讲，就这一问题有不同的意见。但总的来说，澳大利亚坚持以规则为基础的国际贸易体系。”他补充说，“如果我们坚持推崇以规则为基础的体系，你就应该使用这个以规则为基础的体系，包括当你认为规则被破坏时，你就应说出来，让国际裁判来帮助解决这些争端。”他续指，“我们通过WTO来指出他们的问题，同时也仍然使用中国体系中的所有这些程序来尝试解决这些问题。但最终，这些都是中国的决定，中方选择将这些决定应用在澳大利亚身上，只有中国可以选择推翻这些决定。”

伯明翰说，在向WTO提出葡萄酒争端仲裁之前，澳大利亚会看看中国的反倾销调查是如何进行的。当他被主持人问及，中国对澳洲的系列行为是否属于经济胁迫时，伯明翰则回答指，“我想全世界的人都在提出这个问题。”他表示，这要由中国当局来解释，澳大利亚 “没有改变”对自由贸易的支持，符合澳中双方承诺的国际准则。他谈到，“不过，我们看到的事实是，中国随着经济的可喜崛起，在其他方面也变得更加自信。”

伯明翰表示，“我们希望看到的是，这种自信被引导到好的方面，引导到与世界其他国家接触的方式中，这有助于推动经济增长，而不是抑制经济增长。”采访中，伯明翰还驳斥了澳大利亚呼吁调查病毒的来源、提升与日本的军事协议的言论和行动被指“过火”的说法。他强调，最近澳大利亚与日本达成的防务协议是经过多年谈判达成的，与中国无关。

莫里森周日早上在接受采访时承认，当下澳中两国关系充满了矛盾。他说，“这是一个困难的时期，存在紧张关系，......澳大利亚对此并不陌生”。他列举了上世纪70年代澳洲与欧洲单一市场的问题作为澳大利亚经受挑战的例子。莫里森说，“所有这些经济上的事情都对系统造成了冲击，澳大利亚，特别是那些在我们农业部门工作的人，相当令人惊奇的是他们对天气和气候变化的适应能力。但同时，他们在过去也不得不处理这些事情。”

莫里森续指，“你无法控制这个世界上的一切，但有一件事你可以控制，那就是你是谁，你的价值观，以及你所知道的重要的事情，并保持坚定不移”。他说，“我们会尽一切努力，确保我们能够努力解决与中国出现的这些贸易问题。”莫里森还表示，他工作的重点是与欧盟和英国签署新的贸易协议。