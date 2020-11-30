亚洲疫情险恶香港跳舞群组播毒扩大日本南韩情况严峻

纽约时报报导，香港日本南韩疫情近日有严重的反弹，首先是来自欧洲和美国的旅客和大学生为香港带来新冠状肺炎病毒，继而是海员和酒吧刘伶把疫情扩散。

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在香港，深受年老女士喜爱的社交舞场所，似乎已经爆发成为一个大规模病毒散播的源头，源头跟住传播到其他餐厅酒家的舞场。

香港29日新增115宗确诊，除较日前的84宗明显反弹，亦是自8月2日以来单日最多。其中多达109宗都是本地感染，24宗无源头。全港最大的歌舞群组，感染人数再多62宗，增至479人，连日来平均每日都多半百人。另外，今日已录得超过50宗初步确诊。

衞生署衞生防护中心传染病处主任张竹君表示，现时疫情明显较第三波剧烈，“深入每个阶层、周围地方”。她举例，歌舞群组的确诊者，除了曾前往已表列的处所，还参加其他活动，例如教琴、前往社区中心等。她呼吁大家要齐心一致，保持社交距离。

政府29日晚上就有关强制检测刊宪，引用《预防及控制疾病规例》（第599J章），要求于本月15日至29日期间曾到过上述3间指明场所人士，须于下月3日或之前接受检测，并于下月6日或之前向政府报告检测结果。

新增115宗个案中，光是歌舞群组就有62宗，其余6宗输入个案，23宗与本地个案相关。歌舞群组累计已479宗。

纽时报导引述中文大学医学院郭建安教授称：“我们已经拥有更大的测试能量，我们也有更多的资源追寻源头，但疫情却不断重复循环。”

日本和南韩同时也出现自疫情发生以来单日最高确诊数字，爆发群组多来自东京和首尔大都市地区。报导引述位于首尔的高丽大学传染病专家Kim Woo-joo医生说：“面对如此状况，我们需要团结一致，但大家都知道，这是知易行难。”

令到情况更难控制的是，传染途径并不一定源自人多聚集的地方例如夜总会，但也同时出现在家庭和工作环境，政府对此难以控制人们的行为。

南韩星期四录得超过500宗确诊个案，是8个月来的首次，专家认为源头并非是单一群组，不像之前爆发群组来自教会或反政府示威活动。

疫情疲劳也是情况恶化的另一因素。医疗人员已经是疲惫不堪，不能旅行的年轻人则不安于室，商铺东主则因为需要提早关店而显得懊恼。首尔住宅区一家咖啡厅的东主表示，政府本周宣布限制人们光顾咖啡厅之后，生意大跌，虽然外卖可以帮补一下，但人们总是喜欢在咖啡厅里面聊天，“过去两天我已不停的向顾客道歉”。

在日本，当局录得每天大约2000宗确诊个案，东京、大坂和札幌的疫情扩散尤其快速，东京周五一天就录的570宗。不像夏季疫情感染年轻人为主，这一波疫情影响40多岁或以上的人们为主。

日本疫情趋向严重的一个重要指标就是，日本皇室宫内厅宣布，每年1月日皇德仁举行的仪式因为疫情关系而取消，这是自1990年以来首次取消有关的仪式。当年停办是因为哀悼日皇德仁的祖父去世。

日本医师会会长中川俊男周三召开记者会呼吁各界“千万不可低估疫情，我们不能让日本变成美国或欧洲”。