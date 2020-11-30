以色列遭指暗杀成功伊朗顶尖核专家堪比谍中谍 伊总统喊复仇但促周密

以色列为阻止伊朗开发核武器，从很久以前就一直在开展暗杀科学家或渗透机密设施的工作。在中东，伊朗和以色列是最为针锋相对的敌对国家。以色列作为中东唯一的拥核国一直对伊朗开发核武器并拥有对称性战斗力保持高度的警惕。稍早一恐怖组织二号头目在伊朗当街遭毙，网传也是以色列特工得手。每当发生类似的核科学家暗杀事件时，都被认为是以色列所为，但以色列既不承认也不否认。

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据朝鲜日报今天报道说，以色列暗杀伊朗核科学家行动堪比《碟中谍》。消息说，2018年1月，以色列情报机构摩萨德20多名要员从伊朗首都德黑兰的一个秘密仓库中，获取了5万页文件、163张装有视频和工作指示书的CD等，共计500公斤的机密资料。他们在得知伊朗革命卫队将过去的核武器开发资料秘密转移到该仓库后，经过两年的情报探访突袭了该仓库。当时，摩萨德将仓库的警报装置伪造为“正常”状态，用焊枪锯开铁门进入内部，然后从多达32个的保险箱中取出了相关资料。

三个月后，以色列总理公开了从德黑兰秘密仓库获取的资料。当时在公布资料的现场，内塔尼亚胡拿出27日遭到暗杀的穆赫辛·法克里扎德的名字称：“此人至今仍是开发核武器的秘密组织的负责人”，“请记住法克里扎德这个名字。”据悉，摩萨德拥有大量与以色列合作的伊朗籍要员。摩萨德利用这些人在伊朗国内直接展开间谍活动，铲除伊朗核科学家。

据朝鲜日报说，每当发生类似的核科学家暗杀事件时，都被认为是以色列所为，但以色列既不承认也不否认。韩国国立外交院教授印南植（音）表示：“以色列通过摩萨德或军方情报机构504部队铲除伊朗核科学家和情报要员的事例达到50至60起。”

该报道称，以伊之间虽不曾爆发全面战争，但局部武力冲突不断。最近一次是20日，以色列战斗机空袭了叙利亚境内的伊朗精锐部队圣城旅的军火库。这是针对前一天伊朗对叙利亚境内以色列占领地带实施火箭炮攻击的反击。

据法新社报道，伊朗核武计划科学家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遇刺身亡，在国内掀起如何及何时对宿敌以色列做出回应的激辩。伊朗最高国家安全委员会 (Supreme National Security Council）一般处理有关伊朗核子计划相关决定，而国会法案必须经过强大的宪法监护委员会（Guardians Council）通过。

伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）强调，伊朗将在「适当时机」寻求报复，不会急着落入「圈套」。