周庭还押第7天制作中日文宣传称“想到坐牢很担心”

香港学运代表人物黄之锋、林朗彦及周庭涉嫌去年6月21日号召包围警察总部一案，三人已分别承认控罪，目前还押等候法官12月2日宣判。已被还押第7天的周庭虽然身在牢狱，但仍透过朋友和社交平台向外发放近况，表示很可能被判坐牢“情绪不好，会很担心”。由于对研究日本文化颇有心得的周庭，网上拥有大量日本“粉丝”，她的外宣可说是中日并重。

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周庭29日又透过社交平台和朋友向外披露，因天气突然转凉，晚上失眠睡得不好，身体也有不适，但她仍不忘要求大家继续支持黄店（黄店即支持香港民主运动的店铺）。

周庭透过Facebook编辑交代她最新的状况，她说：“这几天精神不太好，因为天气转凉的关系，晚上睡得比较差，身体也有点不适。失眠时会回想起，当日在庭上裁判官断言说‘不会’索取社会服务令的时候，真的感到很委屈。而且，心里也明白，星期三很有可能会判监，所以情绪也不好，会很担心。”

她又说：“知道（黄店）惩罚祭反应不错，希望大家未来都要继续支持黄店。最后，希望外面的人都安好。”所谓惩罚祭即支持的意思。

虽然心情反覆，但周庭仍不忘为大家打气，特别提到本月26日至29日举行的“黄店惩罚祭”。周庭话知道惩罚祭反应不错，希望大家未来都要继续支持黄店。她说，香港人在艰难时刻还可以做点东西，而且做得到，其中一个容易实践的，就是支持黄色经济圈。

上庭前两日，即11月21日，周庭已经提早“惩罚”黄店，身上着住购自IG服装黄店的衣服，然后去尖沙嘴黄店食个佢从未吃过的港女下午茶，再去观塘工厦售卖日本水果的店铺爆买，还拍了视频在她的YouTube Channel同公众分享（https://www.youtube.com/watch?v=wbDt0okYUc4）。

本身非常喜欢日本文化的周庭在片中表示，因为疫情同被指违反国安法被捕后，警方扣起她的护照，不能去日本，所以吃日本水果、支持黄店都可以一解“乡愁”。最后她拎住好几代物品，声称上庭后会唔会还柙冇得出嚟仲系未知之数，希望可以在外同大家一齐惩罚黄店。可惜事与愿违，但相信香港人都会做，代周庭“惩罚”黄店。

周庭Facebook编辑表示，如有人想写信给周庭，可将信件邮寄至“香港九龙中央邮政局邮政信箱 73962 号”（信封毋须注明姓名），朋友会汇整信件并代为转交周庭。