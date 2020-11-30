抵台确诊者爆增台湾宣布暂停印度尼西亚移工入境两周

台湾流行疫情指挥中心今天宣布，鉴于印度尼西亚的新冠肺炎疫情严峻，为维护台湾防疫安全及减少印度尼西亚移工境外移入病例持续发生，从12月4日起到17日，将暂停印度尼西亚移工入境二周。未来并将看当地疫情情况，再评估是否从12月18日起将原本印度尼西亚移工每周入境台湾的人数减半。

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最近国际疫情严峻，导致入境台湾的外国籍旅客确诊者日渐增加，27日到29日一连三天，总共新增26个境外移入确诊病例，其中有24个是印度尼西亚移工。今天一天之内又新增了24位境外移入确诊者，是今年以来，台湾单日新增病例人数第三高、新增境外病例数第二高。今天这24名境外移入确诊者中，也有20位是印度尼西亚移工。

台湾官方统计，11月份每周入境台湾的印度尼西亚移工，平均人数为677人，这次全面暂停入境二周，预计会减少约1,350名印度尼西亚移工来台。

印度尼西亚籍移工在台湾工作，两个最大的领域是建筑工地和看护。台湾官方表示，如果雇主有用人的需求，可以透过各地就业服务机构办理项目媒合台湾的劳工、引进其他国籍的移工，或在国内承接移工。

台湾官方宣布，明天(12/1)起实施「秋冬防疫项目」，民众进入八大类场所须强制佩戴口罩。这是今年二月疫情开始后，到六月初，台湾各项管制措施解禁之前的严格规定，明天开始要恢复实施了，也就是说，台湾人大约过了五个月几乎没有什么严格管制的好日子，终于要结束了。

另外，由于明天起包含台湾人在内的所有入境者，如果不是特殊例外的情形，都须检附三天内核酸检验阴性证明才能登机，11月底因此爆发台湾人从欧美等世界各地的回国潮，证实台湾在疫情控制方面，比世界各国更稳定安全。

指挥中心透露，11月1日到29日，入境人数逐渐增加，从1000多人、2000多人、3000多人，直到29日创下最高4000多人入境。