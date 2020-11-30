拜登今推新政府女性官员名单

美国总统当选人拜登的交接团队今天发布声明说，拜登决定提名前联邦准备理事会主席叶伦（Janet Yellen）担任财政部长，并且宣布新政府财经团队的其他成员。同一天，拜登宣布全数由女性组成的白宫发言人团队，并称之为美国史上首见。

广告 继续浏览后续

据法新社说，美国总统当选人拜登（Joe Biden）今天宣布全数由女性组成的白宫发言人团队，其中，41岁的莎琪（Jen Psaki）将担任白宫新闻秘书，她曾任职几项高级别职务，包括曾任前总统奥巴马执政时期国务院发言人。

据拜登透过声明表示：「我今天很骄傲地宣布第一个悉数由女性组成的白宫高级别公关团队。」据拜登说，「这些胜任、资历丰富的通讯人员为她们的工作带来多元观点，并共同承诺要把国家打造得更好。」

同一天，拜登还提名叶伦任财政部长，宣布财经团队其他成员。民主党籍的拜登将延揽奥巴马政府时代的国际经济资深顾问艾迪耶摩（Wally Adeyemo）为叶伦副手，提名智库“美国进步中心”主席兼执行长谭登（Neera Tanden）担任白宫管理及预算局局长，并延请经济学家劳史（Cecilia Rouse）出任经济顾问委员会主席。

此外，经济学家柏恩斯坦（Jared Bernstein）与鲍诗依（Heather Boushey），则将获提名为经济顾问委员会（Council of Economic Advisers）成员。

据中央社说，叶伦将是美国首位女性财长，她在2014到2018年担任联准会主席期间，可以说是世界上最有权势的女性。她将吸引广大支持，且不用经过在职训练，就准备好在危机中全力以赴投入工作，让她在领先的竞争者中脱颖而出。