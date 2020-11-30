拜登今推新政府女性官員名單

美國總統當選人拜登的交接團隊今天發布聲明說，拜登決定提名前聯邦準備理事會主席ye'lun（Janet Yellen）擔任財政部長，並且宣布新政府財經團隊的其他成員。同一天，拜登宣布全數由女性組成的白宮發言人團隊，並稱之為美國史上首見。

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據法新社說，美國總統當選人拜登（Joe Biden）今天宣布全數由女性組成的白宮發言人團隊，其中，41歲的莎琪（Jen Psaki）將擔任白宮新聞秘書，她曾任職幾項高級別職務，包括曾任前總統奧巴馬執政時期國務院發言人。

據拜登透過聲明表示：「我今天很驕傲地宣布第一個悉數由女性組成的白宮高級別公關團隊。」據拜登說，「這些勝任、資歷豐富的通訊人員為她們的工作帶來多元觀點，並共同承諾要把國家打造得更好。」

同一天，拜登還提名耶倫任財政部長，宣布財經團隊其他成員。民主黨籍的拜登將延攬奧巴馬政府時代的國際經濟資深顧問艾迪耶摩（Wally Adeyemo）為葉倫副手，提名智庫“美國進步中心”主席兼執行長譚登（Neera Tanden）擔任白宮管理及預算局局長，並延請經濟學家勞史（Cecilia Rouse）出任經濟顧問委員會主席。

此外，經濟學家柏恩斯坦（Jared Bernstein）與鮑詩依（Heather Boushey），則將獲提名為經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）成員。

據中央社說，耶倫將是美國首位女性財長，她在2014到2018年擔任聯準會主席期間，可以說是世界上最有權勢的女性。她將吸引廣大支持，且不用經過在職訓練，就準備好在危機中全力以赴投入工作，讓她在領先的競爭者中脫穎而出。