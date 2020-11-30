挪威台湾人不满居留证被列中国籍 将上诉欧洲人权法院

一群在挪威的台湾人不满他们的居留证国籍被改成中国，募资控告挪威政府遭当地最高法院驳回。发起人表示，他们近期将向欧洲人权法院提出上诉。

广告 继续浏览后续

中央社报道：2018年下半年，10位台湾留学生在台湾发起群众募资，获民众热烈迴响，募得台币300多万元，聘请律师直接向奥斯陆地方法院提告，随后一路上诉到高等法院和最高法院，不过三级法院都没开庭就直接驳回上诉，也没解释原因，直接以程序为由驳回上诉。

这个台湾人组织的发言人强调，挪威「一中政策」认定的中国是中华人民共和国，但台湾公民不曾持有中国的身分文件，因此国籍被注记成中国既不符合身分认同也不符合事实，侵害身分的认同权，违反欧洲人权公约第8条有关隐私权的规定。

自从诺贝尔和平奖2010年颁给中国异议人士刘晓波以来，挪威政府就担心再次得罪中国，在挪威读书和工作的台湾人所持居留证上的国籍被改成中国，向挪威政府反应和提出诉愿也没有下文。

挪威是欧洲人权公约的缔约国，当在挪威国内救济途径用尽后，当事人可向位于法国斯特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲人权法院提出上诉，主张公约规定的权利。

该组织发言人表示，募款目前结馀还有新台币100多万元和3万多美元，足够聘请律师上诉到欧洲人权法院，他打算找英国、法国等对亚洲比较了解的律师协助，预计在明年上半年提出上诉。

据报道：在挪台湾人要求正名的诉求受到挪威媒体的关注，当地发行量最大的「晚邮报」（Aftenposten）从一开始就追踪报导，日前还为此访问了外交部长吴钊燮。

该案能提高台湾在挪威的能见度，能让挪威及欧洲社会意识到台湾的国际处境和威权对民主的威胁。