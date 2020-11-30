挪威台灣人不滿居留證被列中國籍 將上訴歐洲人權法院

一群在挪威的台灣人不滿他們的居留證國籍被改成中國，募資控告挪威政府遭當地最高法院駁回。發起人表示，他們近期將向歐洲人權法院提出上訴。

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中央社報道：2018年下半年，10位台灣留學生在台灣發起群眾募資，獲民眾熱烈迴響，募得台幣300多萬元，聘請律師直接向奧斯陸地方法院提告，隨後一路上訴到高等法院和最高法院，不過三級法院都沒開庭就直接駁回上訴，也沒解釋原因，直接以程序為由駁回上訴。

這個台灣人組織的發言人強調，挪威「一中政策」認定的中國是中華人民共和國，但台灣公民不曾持有中國的身分文件，因此國籍被註記成中國既不符合身分認同也不符合事實，侵害身分的認同權，違反歐洲人權公約第8條有關隱私權的規定。

自從諾貝爾和平獎2010年頒給中國異議人士劉曉波以來，挪威政府就擔心再次得罪中國，在挪威讀書和工作的台灣人所持居留證上的國籍被改成中國，向挪威政府反應和提出訴願也沒有下文。

挪威是歐洲人權公約的締約國，當在挪威國內救濟途徑用盡後，當事人可向位於法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院提出上訴，主張公約規定的權利。

該組織發言人表示，募款目前結餘還有新台幣100多萬元和3萬多美元，足夠聘請律師上訴到歐洲人權法院，他打算找英國、法國等對亞洲比較了解的律師協助，預計在明年上半年提出上訴。

據報道：在挪台灣人要求正名的訴求受到挪威媒體的關注，當地發行量最大的「晚郵報」（Aftenposten）從一開始就追蹤報導，日前還為此訪問了外交部長吳釗燮。

該案能提高台灣在挪威的能見度，能讓挪威及歐洲社會意識到台灣的國際處境和威權對民主的威脅。