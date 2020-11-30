林郑接受专访自称“工作狂”因美制裁“现金出粮放家中抽屉”

香港特首林郑月娥接受南华早报的专访时说：“我除了工作就是工作，这些日子甚至连与我的丈夫也谈不上几句话，这就是工作狂。”

广告 继续浏览后续

为了绕过美国财政部的制裁，林郑月娥承认她的薪金部分以现金发放，然后放在礼宾府家中的抽屉。

林郑在专访中同时强调，她已回到旧时的我，对领导香港重拾信心，对过去香港社会动荡她的作为，一点也不感到歉意，面对社会目前极化现象，她将更果断地解决香港的问题。

南早问：完全没有休息，不看书，不看电影吗？林郑说：“是的，因为我每一分钟都在工作，香港实在有太多事情要做。”

香港之前的特首，各有各的工作之余放松方法，董建华是耍太极、曾荫权喜欢喂食饲养的锦鲤，梁振英闲时喜欢做些栽种，但林郑却像是好莱坞电影《华尔街》里面的主角，全天候不休不息，满脑子赚钱的心思。

被问到她是否是寓工作于娱乐时，她说：“当然，不管大小。”她说：“有些时候，我最大的满足不一定来自大规模的政策，像是建造更多房屋或创建西九龙文化特区，但有些小规模的事情也可以，例如帮助某些个人，帮助某个稀有病情的病人取得药物。或者探访一些条件不好的家庭然后立即予以援助他们，例如他们需要更多的电脑..........。”

她在专访中同时强调她已重拾信心，将更果断地做好工作解决香港的问题，尽管社会目前处于极化的状态。

香港开始发生第四波疫情当天有115宗新个案，林郑已明确表示港府将采用更严厉的措施，对违反抗疫措施的人实施更严厉的惩罚。

她说：“我们看到了这一波疫情，让我强烈觉得现在必须要严阵以待，未来两个星期是非常关键时刻，我怎可以放松？我不能。香港领导人的生活是没有嗜好的，只有工作。”她举例说，目前对违反社交距离抗疫措施的人所实施的惩罚（2000港元），“已不具阻吓作用”。

林郑因为推动成立香港国安法，而被美国指责损害香港人的人权与自由，更遭到美国财政部制裁，有很多银行因此对堂堂香港特首也无奈地归类为拒绝往来户，对此，年薪高达512万港元的林郑确实有点烦恼。

为了避过制裁，林郑承认现在她以现金支取部分的薪金，然后放在礼宾府家中的抽屉里面。每月40多万港元的薪金，林郑家中的抽屉相信必然有一定的容量了。