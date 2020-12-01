香港有线电视裁人 中国组指全体辞职抗议

香港有线电视（简称有线）新闻部今天裁员，人数约达40人以上。据报导，中国组编采人员对此不满，全组约10人辞职。

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据中央社今天报道说，香港有线电视裁员40人，中国组全组辞职。消息说，香港有线电视新闻部1日裁员，人数约达40人以上。有线新闻部今早首先传出裁员约40人，负责专题报导的“新闻刺针”小组成员全部被解雇，立即离职。中央社综合各方消息，除了“新闻刺针”，港闻组也有两名资深记者被裁，中国组、财经组、剪接和美术组等也受影响。

据消息，有线新闻部中国组助理采访主任黄丽萍在解雇之列，此事引起全组不满，该组总采访主任司徒元与10名编采人员决定自行辞职。

据报导表示，这次裁员由电视台人事部制定名单，事前没有通知各部门主管，引起一些员工不满，要求公司交代裁员准则。官方香港电台引述有线新闻及公共事务副总经理许方辉说，港闻记者与“新闻刺针”记者可以执行同样工作，节省资源是最大原则，新闻部日后也要重组架构。

据中央社，近年来，有线电视一直面对订户减少的问题，公司方面自今年6月起要求员工每月放两天无薪假，为期半年。到了8月，新闻部解雇了工程部资深主管。有线是一家收费电视，1993年底启播，拥有多条自制24小时播放的频道，提供新闻、娱乐和体育节目等。有线曾经拥有100万用户，但近几年下降。2019年初，有线公布订户减至80万，公司宣布裁员102人。