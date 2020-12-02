伊朗核武器之父如何遭暗杀？

伊朗“核武之父”法克里萨德，上周五(27日)在首都德黑兰东部的阿布萨市（Absard）遭枪击，中弹身亡，有伊朗媒体报道指，这次暗杀行动是由遥控机枪远端遥控所为，全程没有任何刺客在场，而并非原先媒体所报导是被多名枪手伏击暗杀而死。

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据光华网报道，暗杀细节曝光！无刺客在场 伊核武之父遭遥控机枪射杀。消息说，有伊朗媒体报道，“核武之父”遭暗杀其实是由遥控机枪远端遥控猛烈射击所致，全程并没有任何刺客在场。

该报道综合外媒消息，伊朗半官方媒体《法斯通讯社》（Fars News Agency）披露此次暗杀行动细节，报道指出，法克里萨德与他的妻子在3台保镖车的护送前往德黑兰的阿布萨市，当领头车离开车队，去检查目的地的安全时，法克里萨德座车突然被子弹击中，法克里萨德以为车辆出现异音是发生故障，于是从防弹车中走出。

就在此时,1架遥控机枪从停在其车队150公尺外的无人日产汽车内，朝法克里萨德猛烈射击，法克里萨德至少中3枪，保镳见状用立刻以肉体保护“核武之父”也中弹，随后这辆日产汽车爆炸，没有留下任何证据，整起暗杀行动仅历时短短3分钟，全部由远程控制的自动武器完成，没有任何刺客在场。

据该报道说，法克里萨德送医不治，除其保镖外，暗杀行动无造成其他人员伤亡，伊朗政府追查这辆日产汽车车主身份，发现车子所有人早在10月29日就已经离开伊朗。

另一方面，随着法克里萨德日前在德黑兰遇袭身亡，伊朗将矛头指向宿敌以色列，扬言激烈报复。惟以方迄今未作回应，也尚没有任何组织承担责任。中东“半岛电视台”（Al Jazeera）上周六（28日）引述专家说法指出，伊朗短期内采取军事回应的机率不高，可能先透过法律途径追究责任。

据该报道说，伊朗总统办公室所属的研究机构“战略研究中心（Center for Strategic Studies）”资深科学家霍塞尼研判，伊朗短期内不太可能采取军事回应，但这并不代表法克里萨德遭暗杀一事将不了了之；在现阶段，分析事件各层面，并透过法律途径追究责任，将是首要选项。