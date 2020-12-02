特朗普说：我们4年后再见！

美国总统特朗普昨天1日晚间现身白宫圣诞派对时，亲自证实2024年再次竞选总统大位的计划，直言“我们4年后见”。而根据NBC周二取得的消息，特朗普打算在当选总统拜登就职当日公开角逐白宫宝座的消息，且他并不打算现身拜登就职仪式。

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据光华网今天报道说，特朗普亲口证实2024再战白宫。消息说，这是特朗普首度开腔，2024年再次竞选总统的计划。

4年后再见？美国总统特朗普1日晚间现身白宫圣诞派对时，亲自证实2024年再次竞选总统大位的计划，直言“我们4年后见”。

该报道综合美国新闻网站POLITICO、美联社等外媒消息，这场派对参与者主要是共和党全国代表大会（Republican National Convention）成员，多达数十人来到白宫。特朗普向现场群众表示，“过去这4年令人惊艳，我们打算在未来4年继续打拚，不然，我们4年后见。”

但特朗普也持续强调大选出现舞弊行为，“我们赢得了选举，但他们不喜欢这样……我会说，这是一场被操纵的大选，我永远都会这样说。”

据该报道，在此一消息传出前，美国前国务卿希拉莉克林顿等人均预测，特朗普2024年会再次竞选总统。另据NBC周二取得的消息，特朗普打算在当选总统拜登就职当日公开角逐白宫宝座的消息，且他并不打算现身拜登的就职仪式。