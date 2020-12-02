美司法部長：沒有發現可推翻大選結果的“舞弊”證據

美國司法部長巴爾周二（12月1號）宣布，美國發現充分的選民舞弊“欺詐”證據來改變總統大選結果。

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據法新社報道，巴爾在接受美聯社採訪時表示，聯邦司法部和聯邦調查局一直在努力追蹤收到的投訴和信息，但是沒有發現任何證據會改變選舉結果。他說，迄今為止，還沒有看到可能會影響選舉結果的大規模欺詐行為。

報道引述巴爾說：“有人指控選舉存在系統欺詐行為，認為有程序對機器進行了編程，以來選舉結果。” 但是國土安全部和司法部“已經進行了調查，到目前為止，沒有發現任何東西可以支持這些說法。”

巴爾的上述言論與總統特朗普的說法相反。今年70歲的巴爾一直是特朗普最忠實的盟友之一。現在成為首位公開與特朗普宣稱總統大選存在舞弊行為的說法拉開距離的重要政府官員。

周二中午，巴爾曾現身白宮。他的 發言人克里·庫佩克（Kerri Kupec）保證說，這次訪問是在他的言論發表之前“計畫好的”。

11月3號的選舉已經過去了四個星期，特朗普仍拒絕承認失敗。 與他的盟友一起，他發起了數十起法院訴訟案件，但其中大多數已被法院駁回或撤銷。

周日，特朗普在接受福克斯新聞採訪時曾批評司法部和聯邦警察沒有幫他“戰鬥”，說他們“失蹤”了。巴爾告訴美聯社：“使用司法系統作為解決所有問題工具的趨勢正在增長，當人們對某些事情不滿意時，他們會等待司法部的出現並進行調查。”

法新社稱，迄今為止，共和黨官員一直非常讚賞巴爾，被認為是政府的支柱之一。他至今也沒有與總統發生抵觸，甚至在大選之前都支持他的意見，對郵政投票的可靠性提出了質疑。

法新社引述民主黨參議員領導人查克·舒默說：“我想巴爾將是下一個被解僱的人，因為他現在也說沒有（選舉）欺詐行為。”