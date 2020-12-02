美司法部长：没有发现可推翻大选结果的“舞弊”证据

美国司法部长巴尔周二（12月1号）宣布，美国发现充分的选民舞弊“欺诈”证据来改变总统大选结果。

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据法新社报道，巴尔在接受美联社采访时表示，联邦司法部和联邦调查局一直在努力追踪收到的投诉和信息，但是没有发现任何证据会改变选举结果。他说，迄今为止，还没有看到可能会影响选举结果的大规模欺诈行为。

报道引述巴尔说：“有人指控选举存在系统欺诈行为，认为有程序对机器进行了编程，以来选举结果。” 但是国土安全部和司法部“已经进行了调查，到目前为止，没有发现任何东西可以支持这些说法。”

巴尔的上述言论与总统特朗普的说法相反。今年70岁的巴尔一直是特朗普最忠实的盟友之一。现在成为首位公开与特朗普宣称总统大选存在舞弊行为的说法拉开距离的重要政府官员。

周二中午，巴尔曾现身白宫。他的 发言人克里·库佩克（Kerri Kupec）保证说，这次访问是在他的言论发表之前“计划好的”。

11月3号的选举已经过去了四个星期，特朗普仍拒绝承认失败。 与他的盟友一起，他发起了数十起法院诉讼案件，但其中大多数已被法院驳回或撤销。

周日，特朗普在接受福克斯新闻采访时曾批评司法部和联邦警察没有帮他“战斗”，说他们“失踪”了。巴尔告诉美联社：“使用司法系统作为解决所有问题工具的趋势正在增长，当人们对某些事情不满意时，他们会等待司法部的出现并进行调查。”

法新社称，迄今为止，共和党官员一直非常赞赏巴尔，被认为是政府的支柱之一。他至今也没有与总统发生抵触，甚至在大选之前都支持他的意见，对邮政投票的可靠性提出了质疑。

法新社引述民主党参议员领导人查克·舒默说：“我想巴尔将是下一个被解雇的人，因为他现在也说没有（选举）欺诈行为。”