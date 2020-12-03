德国媒体就法国前总统德斯坦逝世立即表示了哀悼，对他的政治功绩表示了多方赞扬，并称赞他是德国的朋友。

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《法兰克福汇报》写道，作为年轻的总统，德斯坦对法国进行了现代化，但法国人并不因此爱戴他。尽管如此，德斯坦从未停止为法国人服务。特别是作为欧洲的铺路人，他做了很多努力。德斯坦希望被视为是德国的朋友。根据他的生平，对邻国德国拥有这么友好的态度，不是理所当然的事。但他确实成了德国的朋友。

《南德意志报》赞扬德斯坦是欧洲的务实主义者。作为法国总统，德斯坦当年引导欧洲前行。他和他的朋友，当时的德国总理施密特一起，打造了欧洲货币联盟。但傲慢贵族的声誉始终伴随着他。从他任期开始到结束，他始终是一个贵族。但在他的任期内，他带来了深刻的政治变化。他和施密特一起，促进了德法和解。他和施密特也建立了终生友谊。德斯坦和施密特能建立如此亲密的兄弟关系，在德法历史上，迄今只有这一回。他们共同构架了欧盟货币系统，是欧元的父亲。

德广联称赞德斯坦是一位欧洲人和一位有远见的人。他出生在当时被法国占领的德国城市科布伦次，这有可能决定了他的人生道路。作为中学生，他在巴黎反过来又经历了德国占领法国时期。他崇拜的是肯尼迪。他带来了新的政治风格。他担任总统后，对法国进行了现代化，并和施密特一起，促进了德法和解。没有他们俩的远见和努力，欧元就不会诞生。德斯坦是一位永世长存的法国总统。