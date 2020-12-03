浅忆法国前总统德斯坦当年非洲政策

法国前总统德斯坦由于感染Covid-19病毒2020年12月2日周三夜间在家中离开人世。法兰西在德斯坦担任总统的七年间，巴黎与非洲的政治关系有了新的跃进。

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终年94岁高龄的德斯坦（Valéry Giscard d’Estaing）曾是法兰西第五共和国的总统（1975年5月27日-1981年5月21日）。法国在德斯坦总统任内，实现了与非洲国家之间政治关系的新飞跃。

据本台RFI周四（2020年12月3日）的法文报道，法国前总统德斯坦在竞选期间就已表示，应该赋予法国与非洲法语国家的合作新的动力。他于1974年5月27日正式出任法国总统后，恢复了其被前任撤销的合作部。

在德斯坦总统时代，法国的非洲政策立足于继续保持和非洲法语国家的传统盟友关系，尤其是与塞内加尔和科特迪瓦（也被称之为象牙海岸）。同时，面向非法语圈的新伙伴开放。比如，在西非，与几内亚和尼日利亚实现和解。在北非马格里布地区，德斯坦成为首位访问阿尔及利亚的法国国家元首。

德斯坦前总统推动法非合作

德斯坦总统时代，法国的非洲政策优先发展经贸关系。德斯坦总统当年的立场是，把非洲让给非洲人。1973年，蓬皮杜总统（Georges Pompidou）在巴黎主持召开了第一届法非首脑峰会，到德斯坦总统任内形成制度化，非洲与法国的关系由依赖转变为互利。德斯坦前总统七年任内，法国与非洲国家共举办过五场首脑峰会。与会的非洲国家从传统的法语圈国家，扩大到非洲葡萄牙语国家和非洲英国国家。这也体现了法国与非洲经济合作思维的延伸。