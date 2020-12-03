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法国/政治/欧洲

浅忆法国前总统德斯坦当年非洲政策

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存档图片：法兰西第五共和国总统德斯坦 摄于 1974年5月27日 Photo datée du 27 mai 1974 du nouveau président de la République Française, Valéry Giscard D'Estaing, remontant à pied les Champs Elysées le jour de son installation officielle au Palais de l'Elysée.
存档图片：法兰西第五共和国总统德斯坦 摄于 1974年5月27日 Photo datée du 27 mai 1974 du nouveau président de la République Française, Valéry Giscard D'Estaing, remontant à pied les Champs Elysées le jour de son installation officielle au Palais de l'Elysée. © (Photo : AFP法新社)
作者： 尼古拉
5 分钟

法国前总统德斯坦由于感染Covid-19病毒2020年12月2日周三夜间在家中离开人世。法兰西在德斯坦担任总统的七年间，巴黎与非洲的政治关系有了新的跃进。

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终年94岁高龄的德斯坦Valéry Giscard d’Estaing曾是法兰西第五共和国的总统（1975年5月27日-1981年5月21日）。法国在德斯坦总统任内，实现了与非洲国家之间政治关系的新飞跃。

据本台RFI周四（2020年12月3日）的法文报道，法国前总统德斯坦在竞选期间就已表示，应该赋予法国与非洲法语国家的合作新的动力。他于1974年5月27日正式出任法国总统后，恢复了其被前任撤销的合作部。

在德斯坦总统时代，法国的非洲政策立足于继续保持和非洲法语国家的传统盟友关系，尤其是与塞内加尔和科特迪瓦（也被称之为象牙海岸）。同时，面向非法语圈的新伙伴开放。比如，在西非，与几内亚和尼日利亚实现和解。在北非马格里布地区，德斯坦成为首位访问阿尔及利亚的法国国家元首。

德斯坦前总统推动法非合作

德斯坦总统时代，法国的非洲政策优先发展经贸关系。德斯坦总统当年的立场是，把非洲让给非洲人。1973年，蓬皮杜总统（Georges Pompidou）在巴黎主持召开了第一届法非首脑峰会，到德斯坦总统任内形成制度化，非洲与法国的关系由依赖转变为互利。德斯坦前总统七年任内，法国与非洲国家共举办过五场首脑峰会。与会的非洲国家从传统的法语圈国家，扩大到非洲葡萄牙语国家和非洲英国国家。这也体现了法国与非洲经济合作思维的延伸。

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